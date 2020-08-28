Карманные деньги для школьника. Сколько, когда, зачем?

Галине Кан, обладательнице дипломов мехмата МГУ и MBA по финансам Университета Вандербильта (США) и маме двух дочерей.

С этими насущными для каждого родителя вопросами мы обратились к Галине Кан, обладательнице дипломов мехмата МГУ и MBA по финансам Университета Вандербильта (США) и маме двух дочерей.

- На все эти вопросы можно найти ответ, если рассматривать карманные деньги не как очередные родительские траты, а как инструмент обучения ребенка финансовой грамотности, - говорит Галина Кан. - Правильно сформированное отношение к деньгам не менее важно, чем здоровые пищевые привычки и навыки личной гигиены. Контролируя собственные финансы, ребенок обучается адекватно к ним относиться. А даже если он в чем-то ошибется, это не нанесет вам слишком уж большого финансового ущерба.

- А хорошие отметки за деньги можно покупать? Некоторые платят детям за четверки и пятерки…

- Я убеждена: мы учимся не для оценок, а для знаний. Никто потом не вспомнит, что было у вас по геометрии в третьей четверти седьмого класса. Для будущего успеха важны умение учиться и так называемые soft skills - гибкие навыки, такие как критическое мышление, эмоциональный интеллект, работа в команде и так далее.

Но, конечно, каждый сам устанавливает правила в своей семье. Я лишь хочу напомнить, что мотивацию деньгами довольно легко начать, но сложно поддерживать и контролировать. «Аппетиты» ребенка постепенно растут, а внутренняя осознанность, интерес к новым знаниям не культивируются.

- Как определить, сколько карманных денег давать? Стоит ли ориентироваться в этом вопросе на одноклассников?

- Не стоит. Точнее, это должно быть лишь одним из факторов при принятии решения. Карманные деньги нужны, чтобы помочь ребенку стать финансово грамотным. Из этих соображений и назначайте сумму. Прежде всего она должна быть для вас посильной, не надо отдавать школьнику последние сбережения. Но и слишком много давать не стоит, ведь как тогда ребенок научится планировать свои расходы и накопления? В идеале карманных денег должно быть столько, чтобы хватало на вкусности (в разумных пределах), а на крупные покупки - наушники, ролики - пришлось бы копить. И еще помните о том, что со временем сумму карманных денег хорошо бы плавно увеличивать, передоверяя подрастающему чаду все новые и новые самостоятельные траты - например, оплату проездного.

- В некоторых школах уже вводятся уроки финансовой грамотности, но не все родители ими довольны. А есть ли какие-то альтернативы?

- Хорошие детские учебники по финансовой грамотности у нас в стране большая редкость. Наверное, это произошло потому, что в России культура финансовой грамотности только зарождается. Возможно, они появятся в будущем. Но с учебниками вот какое дело: дети не хотят читать еще один учебник, им и школьных хватает. Гораздо больший интерес у современных детей вызывают занятия в формате онлайн-игры, - продолжает Галина Кан. - Именно в такой форме - игровой, веселой, с яркими персонажами и увлекательными заданиями - подготовлен курс «Финансовая грамотность» на платформе Умназия. У нас на него очень хорошие отзывы, дети охотно занимаются, и родители тоже узнают для себя много нового. И другие наши курсы - «Физика», «Химия», «География» - построены в виде игр. Благодаря этому дети получают довольно серьезный объем знаний и при этом не устают. В итоге довольны все: и дети, и родители.

В дошкольной жизни у детей на первом месте движение и игры. Ничто не мешает резвиться на переменах.

Справка

За плечами Галины опыт руководства портфельными инвестициями и управления финансовыми потоками крупных российских и международных компаний (UFG Asset Management, McKinsey и др.). А сейчас она возглавляет популярную детскую образовательную онлайн-платформу Умназия.

КСТАТИ

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