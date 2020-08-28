Как найти друзей среди однокашников

В дошкольной жизни у детей на первом месте движение и игры. Ничто не мешает резвиться на переменах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Какие отношения дружеские, а какие только выглядят как дружба, нам помогла разобраться психолог-практик, профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии Марина РОЗЕНОВА.

1. Обучать ребенка строить партнерские отношения

Поступая в школу, первоклашки проходят через определенные психологические изменения. В дошкольном возрасте у них ведущей деятельностью была игра. Теперь на первый план выходит учеба. В младшей школе ребенок впервые учится строить деловые партнерские отношения, а не только отношения «нравится» или «не нравится».

2. Научить видеть совместный интерес

В начальных классах дети могут воспринимать как агрессию любое любопытство и внимание по отношению к себе со стороны одноклассников.

- Задача родителей на этом этапе - научить ребенка видеть, кто из одноклассников может стать ему другом, а кто - нет. Помогайте ребенку понять, как его одноклассники проявляют себя в деле, как ведут себя по отношению к нему и другим детям. Делайте акцент на таком важном моменте в общении, как взаимовыручка, - говорит психолог.

3. Подсказать, как помириться и простить обиду

До четвертого класса детям еще сложно проявлять подлинное сотрудничество. И здесь родителям и учителям нужно прицельно обращать внимание деток на то, как плодотворнее проявить себя в совместной деятельности: как договориться, как найти общий язык, как помириться и определить, что твой друг не хотел тебя обидеть. Важно: пусть ребенок чувствует и видит, что родитель и учитель - те, кому он может доверять и кто поможет ему решить возникающие трудные моменты.

Марина РОЗЕНОВА, психолог-практик, профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии.

4. Обучить навыкам общения через классные праздники

Первые три месяца в школе - это время адаптации для первоклассников, им пока не до новых отношений. А вот дальше ребенок психологически уже готов заводить друзей.

- В начальной школе дружеские связи, как правило, неустойчивые. Обычно дети 6 - 9 лет дружат по принципу, с кем чаще взаимодействуют, сидят за партой, живут в одном доме... Начиная с третьего класса связи сотрудничества и взаимодействия дополняются личными симпатиями и общением по сходству интересов, - подчеркивает Марина Розенова.

5. Особенности средней и старшей школы

Подросткам очень важно принадлежать к определенной группе, ценности которой они разделяют. Поэтому они часто одинаково одеваются, им важно иметь одни и те же вещи, телефоны, прически и т. д. Это дает им возможность относить себя к определенной группе друзей, но на самом деле с дружбой в этом возрасте не все так просто.

Главная задача родителей и учителей на этом этапе - научить ребенка не терять свою индивидуальность и за внешним антуражем группы видеть личность другого человека.

- Хорошим подспорьем в том, как строить отношения, могут стать семейные фильмы, сериалы и их обсуждение. Скажем, советские: «Сто дней после детства», «Розыгрыш»... Современные фильмы, ориентированные на подростков - на товарищество, конструктивное преодоление сложных ситуаций. Эстонский фильм «Класс» - один из ярких примеров, - рекомендует психолог Марина Розенова.

ЭТО ВАЖНО

Что бы вы ни внушали, он копирует ваше поведение

Когда родители сохраняют внутри семьи доверие, внимательное отношение друг к другу, то ребенку намного проще строить дружеские и личные отношения во внешнем мире, ведь у него есть опора. Способам решения конфликтных ситуаций ребенок тоже учится в родительской семье. Как родители общаются каждый день, извиняются после конфликтов, как помогают друг другу - ребенок впитывает эти модели поведения.