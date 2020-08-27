Зачем в Бурятии тратят сотни миллионов рублей на библиотеки и ДК

Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

ТАКИХ ДЕНЕГ НЕ ВЫДЕЛЯЛИ БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА

«Выпускники музыкальных школ не попадают в колонии для несовершеннолетних». Это высказывание экс-министра культуры страны Владимира Мединского очень любит цитировать глава минкульта Бурятии Соелма Дагаева, когда ведет речь о новых возможностях для жителей республики, которые стали открываться сейчас.

С прошлого года в стране заработал пятилетний нацпроект «Культура». Давно требующие ремонта дома культуры, библиотеки, кинотеатры и школы искусств преображаются на глазах за считанные месяцы. Как справедливо напомнила Дагаева, в последний раз глубинке выделяли средства более полувека назад, в 60-70 годах — примерно этого «года выпуска» подавляющее большинство ДК и подобных объектов наших городов и весей.

- Вы не представляете себе, что означает нацпроект для маленьких сел! Местный дом культуры - это единственное место, где жители могут собраться, сыграть свадьбу или проводить в последний пусть, - говорит министр культуры Бурятии. - И теперь совсем старенькие здания начинают ремонтироваться. Впервые в 2019 году культура включена в нацпроекты и мы начали получать на это федеральные деньги. Потребность населения велика - зайти в любую школу искусств, там очереди. Люди хотят отдавать детей развиваться. Но мешают малые площади, обветшавшие здания, недостаток педагогов и инструментов. И сейчас, когда начали работать программы сельских территорий, мы стараемся включаться, чтобы в том числе на конкурсной основе получать деньги на развитие объектов в больших и малых населенных пунктах. Последние — в приоритете. Для нас это большие возможности.

В БИБЛИОТЕКУ НА ЭКСКУРСИЮ

Гордость властей — пять новеньких модельных библиотек в республике. От усилий администрации зависело немало - деньги на ремонт и переоснащение выделялись на конкурсной основе. «Комсомолка» заглянула в одну из них. За названием «филиал №5 МАУ «Централизованная библиотечная система Улан-Удэ» теперь скрывается пространство, меньше всего похожее на читальню в скучном традиционном понимании. После капитального ремонта, который завершили за три месяца в конце 2019 года, люди в буквальном смысле ходят сюда как на экскурсии. Это центр семейного чтения. Тут хорошо и детям, и взрослым. Малышам — в особенности.

Да, так теперь выглядят современные библиотеки. Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Здесь не только книги и невероятно современный ремонт. Интерактив и развивающие игры для детей. Этот же экран служит для показа фильмов, а сцена для камерных выступлений. Книги теперь стоят на в глухих стеллажах за стойкой, любой посетитель может их разглядывать и выбрать самостоятельно, они на открытых и удобно расположенных полках.

Читатели могут свободно выбирать книги на стеллажах, не дожидаясь библиотекаря. Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Библиотека, говорят тут, это не просто выдать или получить книги. Это проводник в мир информации — основе сегодняшнего мира. Тут работают экскурсионные клубы, лектории, проводятся многие мероприятия. Все спроектировано так, что способно трансформироваться под разные события. И созданы условия для маломобильных посетителей.

В таких центрах новые библиотечные фонды, включая книги со шрифтом Брайля. И без интернета теперь никуда. Сеть скоростная и бесплатная.

Читать в таких интерьерах — настоящее удовольствие. Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Чтобы преобразить старую, мало кому интересную библиотеку, потрачено федеральных 5 млн. руб. и региональных 2,7 млн. руб. Теперь работники библиотеки с восхищением рассказывают, что никогда они не видели в этих стенах такого количества детей и взрослых. Они убеждены, что к цели в пять раз увеличить посещаемость они идут семимильными шагами.

ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ И СУПЕРСКАНЕРЫ

Здание Национальной библиотеки находится в самом центре Улан-Удэ, недалеко от самого большого в мире изваяния головы Ленина. Оба поражают размахом.ФОТО IMG-4935

Памятник Ильичу в столице Бурятии — самое большое изваяние головы вождя народа в мире. Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Национальная библиотека вошла в программу «Культура России» и последнее десятилетие переживает масштабную реконструкцию. Два блока уже открыты, третий почти завершен.

Первое, чем на новеньких площадях похвастались работники — виртуальный концертный зал, который обошелся госказне в миллион рублей. Что это? По сути, обыкновенный концертный зал на 120 человек. Но помещение оснащено суперсовременным оборудованием, которое позволяет транслировать в режиме онлайн любые концерты Московской филармонии. Прямым мостам несколько мешает разница в 5 часов с Москвой, но дневные концерты показывать могут без проблем. И для вечерних всегда есть записи. Такие возможности для региона, который силен музыкальными традициями, очень важны.

Главную библиотеку республики оборудовали по последнему слову техники. Книжный фонд на сегодня — 1 млн. книг. Всего же хранится тут может 1,5 млн. книг. И не только благодаря тому, что после реконструкции площади возросли многократно. Книги размещают на новейших мобильных стеллажах, которые экономят 30% места. У них даже есть система безопасности, поэтому при любых обстоятельствах сотрудники не пострадают.

Двигать массивные, но мобильные стеллажи удивительно легко. На фото первый замминистра культуры республики Бурятия Николай Емонаков. Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Как известно, при пожарах книгам страшен не огонь. Большая часть книг погибает от воды. Поэтому залы оснащены системой газового пожаротушения.

Учреждение также теперь имеет множество, скажем, библиотечных гаджетов. К примеру, машина для обеспыливания книги. Или устройство, которое позволяет работнику во время работы со старинным экземпляром беречь свои легкие от пыли, а заодно и защищать от лишнего воздействия сам раритет.

И человек защищен, и книга. Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Чтобы наладить процесс цифровизации книжных богатств. Закуплены суперсканеры, которые могут сами перелистывать страницы, а главное, бережно и качественно оцифровать издание в автоматическом режиме. Человек нужен только для того, чтобы положить книгу.

Умный сканер все сделает сам. Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Не говоря уже о системе транспортировки книг, которая пронизывает все 7 этажей здания. Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

ТИБЕТСКАЯ МЕДИЦИНА ОНЛАЙН И УЧЕБА НА ПИАНИНО ЗА 400 ТЫСЯЧ

Нацпроект помог оцифровать и сделать доступным всей стране уникальный экспонат Национального музея республики - Атлас Тибетской медицины. По нему учились кровопусканию, иглоукалыванию, умению пользоваться хирургическими инструментами, а также собирать травы и готовить по рецептуре лекарства.

Любой, кто зайдет в мобильное приложение «Артефакт», сможет познакомиться с этим буддистским сокровищем XVII века онлайн, либо в самом музее через технологию дополненной реальности. Бесплатный аудиогид расскажет о накопленных мудрецами знаниях о человеке, его здоровье и сущности, веками не теряющих своей актуальности.

Смартфон станет и гидом, и проводником технологии дополненной реальности. Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Нацпроект охватывает еще одну область — школы искусств. Благодаря солидному финансированию, колледж искусств имени Чайковского в Улан-Удэ с недавних пор начал обучать студентов на новейших и первоклассных инструментах.

У студентов теперь новые инструменты и аппаратура. Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

В классах уже установлены одно фортепиано «Kawai» и два «Николай Рубинштейн». Цена одного — 400 тыс. руб. И это только начало. Всего инструментов, хоровых станков, мольбертов и звукового оборудования будет поставлено на 10 млн. руб.

Выделяются деньги на реконструкцию и переоснащение кинозалов в районах и поселках. Люди ждали этого несколько десятилетий. Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

- У нас открылись 11 муниципальных кинотеатров открылись, - рассказывает первый замминистра культуры республики Бурятия Николай Емонаков. - Целое поколение детей в отдаленных населенных пунктах выросло без широкоформатного кино. Теперь в кинозал «Сибирь» в поселке Каменск будет проходить по 4 сеанса в день 4 раза в неделю. До карантина залы были полными. Тоже будет и после возобновления работы. Также по нацпроекту нам пришли 4 автоклуба. Не все населенные пункты имеют свои стационарные учреждения культуры. Что такое автоклуб? Это сцена на колесах, оснащенная современным оборудованием. Теперь мы можем абсолютно независимо приехать в любое место и провести любое мероприятие.

КОММЕНТАРИЙ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ РФ:

- Бурятия – активный участник реализации нацпроекта «Культура». В 2019 году было сделано уже многое: поставлено 4 автоклуба, капитально отремонтировано 4 дома культуры, открыто 5 модельных библиотек, открыт 1 виртуальный концертный зал, в детские школы искусств поставлено 26 пианино, оснащено 9 кинозалов. Всего в 2019 году на реализацию национального проекта в Бурятии выделено 149,85 млн рублей, - комментирует Ольга Любимова, министр культуры РФ.

По словам главы минкульта, в и этом году работы продолжаются по графику, несмотря на пандемию. Большое внимание уделяется ремонту сельских домов культуры, на это выделено 59 млн. руб. В этом году капитально отремонтируют 14 ДК, два из них откроют двери уже к концу года. Продолжается поставка оборудование в детские музыкальные школы и колледжи. И к декабрю откроется еще одна модельная библиотека.