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Экономика

Зачем в Бурятии тратят сотни миллионов рублей на библиотеки и ДК

Корреспондент «КП» отправилась в регион на берегу Байкала, чтобы увидеть, как возрождают и оснащают культурные объекты
Юлия ХожателеваЮлия ХожателеваЮлияХожателева
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Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

ТАКИХ ДЕНЕГ НЕ ВЫДЕЛЯЛИ БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА

«Выпускники музыкальных школ не попадают в колонии для несовершеннолетних». Это высказывание экс-министра культуры страны Владимира Мединского очень любит цитировать глава минкульта Бурятии Соелма Дагаева, когда ведет речь о новых возможностях для жителей республики, которые стали открываться сейчас.

С прошлого года в стране заработал пятилетний нацпроект «Культура». Давно требующие ремонта дома культуры, библиотеки, кинотеатры и школы искусств преображаются на глазах за считанные месяцы. Как справедливо напомнила Дагаева, в последний раз глубинке выделяли средства более полувека назад, в 60-70 годах — примерно этого «года выпуска» подавляющее большинство ДК и подобных объектов наших городов и весей.

- Вы не представляете себе, что означает нацпроект для маленьких сел! Местный дом культуры - это единственное место, где жители могут собраться, сыграть свадьбу или проводить в последний пусть, - говорит министр культуры Бурятии. - И теперь совсем старенькие здания начинают ремонтироваться. Впервые в 2019 году культура включена в нацпроекты и мы начали получать на это федеральные деньги. Потребность населения велика - зайти в любую школу искусств, там очереди. Люди хотят отдавать детей развиваться. Но мешают малые площади, обветшавшие здания, недостаток педагогов и инструментов. И сейчас, когда начали работать программы сельских территорий, мы стараемся включаться, чтобы в том числе на конкурсной основе получать деньги на развитие объектов в больших и малых населенных пунктах. Последние — в приоритете. Для нас это большие возможности.

В БИБЛИОТЕКУ НА ЭКСКУРСИЮ

Гордость властей — пять новеньких модельных библиотек в республике. От усилий администрации зависело немало - деньги на ремонт и переоснащение выделялись на конкурсной основе. «Комсомолка» заглянула в одну из них. За названием «филиал №5 МАУ «Централизованная библиотечная система Улан-Удэ» теперь скрывается пространство, меньше всего похожее на читальню в скучном традиционном понимании. После капитального ремонта, который завершили за три месяца в конце 2019 года, люди в буквальном смысле ходят сюда как на экскурсии. Это центр семейного чтения. Тут хорошо и детям, и взрослым. Малышам — в особенности.

Да, так теперь выглядят современные библиотеки.

Да, так теперь выглядят современные библиотеки.

Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Здесь не только книги и невероятно современный ремонт. Интерактив и развивающие игры для детей. Этот же экран служит для показа фильмов, а сцена для камерных выступлений. Книги теперь стоят на в глухих стеллажах за стойкой, любой посетитель может их разглядывать и выбрать самостоятельно, они на открытых и удобно расположенных полках.

Читатели могут свободно выбирать книги на стеллажах, не дожидаясь библиотекаря.

Читатели могут свободно выбирать книги на стеллажах, не дожидаясь библиотекаря.

Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Библиотека, говорят тут, это не просто выдать или получить книги. Это проводник в мир информации — основе сегодняшнего мира. Тут работают экскурсионные клубы, лектории, проводятся многие мероприятия. Все спроектировано так, что способно трансформироваться под разные события. И созданы условия для маломобильных посетителей.

В таких центрах новые библиотечные фонды, включая книги со шрифтом Брайля. И без интернета теперь никуда. Сеть скоростная и бесплатная.

Читать в таких интерьерах — настоящее удовольствие.

Читать в таких интерьерах — настоящее удовольствие.

Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Чтобы преобразить старую, мало кому интересную библиотеку, потрачено федеральных 5 млн. руб. и региональных 2,7 млн. руб. Теперь работники библиотеки с восхищением рассказывают, что никогда они не видели в этих стенах такого количества детей и взрослых. Они убеждены, что к цели в пять раз увеличить посещаемость они идут семимильными шагами.

ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ И СУПЕРСКАНЕРЫ

Здание Национальной библиотеки находится в самом центре Улан-Удэ, недалеко от самого большого в мире изваяния головы Ленина. Оба поражают размахом.ФОТО IMG-4935

Памятник Ильичу в столице Бурятии — самое большое изваяние головы вождя народа в мире.

Памятник Ильичу в столице Бурятии — самое большое изваяние головы вождя народа в мире.

Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Национальная библиотека вошла в программу «Культура России» и последнее десятилетие переживает масштабную реконструкцию. Два блока уже открыты, третий почти завершен.

Первое, чем на новеньких площадях похвастались работники — виртуальный концертный зал, который обошелся госказне в миллион рублей. Что это? По сути, обыкновенный концертный зал на 120 человек. Но помещение оснащено суперсовременным оборудованием, которое позволяет транслировать в режиме онлайн любые концерты Московской филармонии. Прямым мостам несколько мешает разница в 5 часов с Москвой, но дневные концерты показывать могут без проблем. И для вечерних всегда есть записи. Такие возможности для региона, который силен музыкальными традициями, очень важны.

Главную библиотеку республики оборудовали по последнему слову техники. Книжный фонд на сегодня — 1 млн. книг. Всего же хранится тут может 1,5 млн. книг. И не только благодаря тому, что после реконструкции площади возросли многократно. Книги размещают на новейших мобильных стеллажах, которые экономят 30% места. У них даже есть система безопасности, поэтому при любых обстоятельствах сотрудники не пострадают.

Двигать массивные, но мобильные стеллажи удивительно легко. На фото первый замминистра культуры республики Бурятия Николай Емонаков.

Двигать массивные, но мобильные стеллажи удивительно легко. На фото первый замминистра культуры республики Бурятия Николай Емонаков.

Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Как известно, при пожарах книгам страшен не огонь. Большая часть книг погибает от воды. Поэтому залы оснащены системой газового пожаротушения.

Учреждение также теперь имеет множество, скажем, библиотечных гаджетов. К примеру, машина для обеспыливания книги. Или устройство, которое позволяет работнику во время работы со старинным экземпляром беречь свои легкие от пыли, а заодно и защищать от лишнего воздействия сам раритет.

И человек защищен, и книга.

И человек защищен, и книга.

Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Чтобы наладить процесс цифровизации книжных богатств. Закуплены суперсканеры, которые могут сами перелистывать страницы, а главное, бережно и качественно оцифровать издание в автоматическом режиме. Человек нужен только для того, чтобы положить книгу.

Умный сканер все сделает сам.

Умный сканер все сделает сам.

Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Не говоря уже о системе транспортировки книг, которая пронизывает все 7 этажей здания.

Не говоря уже о системе транспортировки книг, которая пронизывает все 7 этажей здания.

Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

ТИБЕТСКАЯ МЕДИЦИНА ОНЛАЙН И УЧЕБА НА ПИАНИНО ЗА 400 ТЫСЯЧ

Нацпроект помог оцифровать и сделать доступным всей стране уникальный экспонат Национального музея республики - Атлас Тибетской медицины. По нему учились кровопусканию, иглоукалыванию, умению пользоваться хирургическими инструментами, а также собирать травы и готовить по рецептуре лекарства.

Любой, кто зайдет в мобильное приложение «Артефакт», сможет познакомиться с этим буддистским сокровищем XVII века онлайн, либо в самом музее через технологию дополненной реальности. Бесплатный аудиогид расскажет о накопленных мудрецами знаниях о человеке, его здоровье и сущности, веками не теряющих своей актуальности.

Смартфон станет и гидом, и проводником технологии дополненной реальности.

Смартфон станет и гидом, и проводником технологии дополненной реальности.

Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Нацпроект охватывает еще одну область — школы искусств. Благодаря солидному финансированию, колледж искусств имени Чайковского в Улан-Удэ с недавних пор начал обучать студентов на новейших и первоклассных инструментах.

У студентов теперь новые инструменты и аппаратура.

У студентов теперь новые инструменты и аппаратура.

Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

В классах уже установлены одно фортепиано «Kawai» и два «Николай Рубинштейн». Цена одного — 400 тыс. руб. И это только начало. Всего инструментов, хоровых станков, мольбертов и звукового оборудования будет поставлено на 10 млн. руб.

Выделяются деньги на реконструкцию и переоснащение кинозалов в районах и поселках. Люди ждали этого несколько десятилетий.

Выделяются деньги на реконструкцию и переоснащение кинозалов в районах и поселках. Люди ждали этого несколько десятилетий.

Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

- У нас открылись 11 муниципальных кинотеатров открылись, - рассказывает первый замминистра культуры республики Бурятия Николай Емонаков. - Целое поколение детей в отдаленных населенных пунктах выросло без широкоформатного кино. Теперь в кинозал «Сибирь» в поселке Каменск будет проходить по 4 сеанса в день 4 раза в неделю. До карантина залы были полными. Тоже будет и после возобновления работы. Также по нацпроекту нам пришли 4 автоклуба. Не все населенные пункты имеют свои стационарные учреждения культуры. Что такое автоклуб? Это сцена на колесах, оснащенная современным оборудованием. Теперь мы можем абсолютно независимо приехать в любое место и провести любое мероприятие.

КОММЕНТАРИЙ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ РФ:

- Бурятия – активный участник реализации нацпроекта «Культура». В 2019 году было сделано уже многое: поставлено 4 автоклуба, капитально отремонтировано 4 дома культуры, открыто 5 модельных библиотек, открыт 1 виртуальный концертный зал, в детские школы искусств поставлено 26 пианино, оснащено 9 кинозалов. Всего в 2019 году на реализацию национального проекта в Бурятии выделено 149,85 млн рублей, - комментирует Ольга Любимова, министр культуры РФ.

По словам главы минкульта, в и этом году работы продолжаются по графику, несмотря на пандемию. Большое внимание уделяется ремонту сельских домов культуры, на это выделено 59 млн. руб. В этом году капитально отремонтируют 14 ДК, два из них откроют двери уже к концу года. Продолжается поставка оборудование в детские музыкальные школы и колледжи. И к декабрю откроется еще одна модельная библиотека.

Экономика: ДЕНЕЖКИ

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