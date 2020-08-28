Цифровая правда жизни

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Опасности от хакеров и программ-шпионов могут кому-то казаться смешными, однако факт электронного мошенничества, да даже и просто сомнительный контент в интернете, могут доставить сейчас или в будущем немало проблем. Ведь никому не нравится быть обманутым или используемым. Эксперты уверены, что на формирование успешной личности воздействуют даже такие факторы.

Дети с раннего возраста пользуются мессенджерами, соцсетями, играют в онлайн-игры. Видят при этом самую разную информацию. По статистике, 45% детей 10 лет сталкивалось с нежелательным интернет-контентом (онлайн-казино, эротика, порно, сцены насилия), а 58% детей скрывают от родителей, чем они заняты в интернете.

Дети постарше скачивают приложения, покупают артефакты для цифровых игр, некоторые заказывают (с разрешения родителей и без) товары в онлайн-магазинах - то есть совершают платежи.

Многим известно, что сегодня есть три глобальные цифровые платформы, на базе которых выпускают все компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны: «Эппл»», «Андроид» и «Майкрософт». И если первая отличается очень высоким уровнем безопасности от проникновения вирусов, мошеннических и программ-шпионов, то две другие нуждаются в дополнительной постоянной защите от киберхулиганства и мошенничества. Логины и пароли, деньги с мобильного счета или привязанной к телефону карты, навязчивые показы какого-либо контента, - вот главные зоны интересов кибержуликов. Последние хорошо научились использовать бреши в безопасности программного кода разработчиков приложений. Неспроста появилась поговорка: «Лучший друг андроида - это антивирус»…

- Под видом обычных приложений на смартфон могут быть установлены вирусы-шпионы, которые собирают не только пароли от аккаунтов в соцсетях, но и геолокацию, а также платежные данные, - поясняет эксперт по кибербезопасности глобальной российской компании «Доктор Веб» Вячеслав Медведев. - Дети скачивают десятки приложений и программ, среди которых могут быть вредные. Даже легальные программы собирают данные о вкусах и привычках, местоположении человека и отправляют ее разработчикам. Их цель - предлагать пользователю целевую рекламу. В том числе детям. Для взрослых это не так критично, а вот передавать информацию кому-то о собственных детях мало кто согласен.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Топ-3 правил для спокойного серфа в сети

Многие родители, когда их спрашивают, нужно ли контролировать детей в интернете, отвечают утвердительно. На деле же большинство методов, которые применяют взрослые, - это эмоциональные запреты. Как же уберечь ребенка от опасностей в интернете?

1. Поддерживайте атмосферу доверия - обсуждайте с детьми технологии, вопросы безопасности, покажите им, что вы цените их мнение. Эксперты рекомендуют общаться об этом с детьми не только лично, но и в мессенджерах, в соцсетях. В конце концов ребенку гораздо проще будет пожаловаться маме-папе на странного незнакомца, переслав родителям его сообщение, чем выбирать время для разговора с глазу на глаз.

2. Пользуйтесь проверенной антивирусной защитой и приложениями родительского контроля. Время от времени следите, чтобы ребенок, очищая свой смартфон-планшет от заполнивших память гигабайтов фото и видео, случайно не удалил и защищающее его приложение.

3. Установите правила поведения в интернете: что приемлемо, а что нет. Не оскорблять других, не выдавать себя за другого человека и т. д. Информация о ребенке в аккаунте соцсетей должна быть закрыта для всех, кроме родственников и близких друзей. В том числе номер школы, номера телефонов, ссылки на профили родственников. Лучше всего - заведите аккаунт в соцсетях, почте, игровых сервисах вместе с ребенком. И заодно покажите, что полезного он может получить, грамотно проводя время в онлайне.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

47% родителей уверены, что дети ничего не скрывают от них о своей онлайн-активности.

90% родителей не знают о потенциально опасных действиях своего ребенка в интернете.

10% родителей знают, что их дети сталкивались с нежелательным интернет-контентом.