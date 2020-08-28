Родительский чад

Дорогие мамы и папы школьников, вы там держитесь!

Родительские чаты - это всегда особенная атмосфера. Есть в них традиционная классика («Какие брать учебники?», «Кто знает номер домашки?»). А есть и «новая нормальность». Например, в этом году первая встреча с классной руководительницей и другими родителями у вас, скорее всего, прошла онлайн. Это новинка года всеобщей удаленки.

Общаться друг с другом в чатах придется все больше. Поэтому мы подготовили шпаргалку по родительским чатам.

ТОП-5 СЕКРЕТОВ ВЫЖИВАНИЯ ДЛЯ МАМ

1. Понимайте уместность того, что и куда пишете. Чат создан для информирования и координации усилий 15 - 25 родителей и классного руководителя. Не следует закидывать всех пожеланиями «Доброго утречка!» и другими сообщениями не по теме. Золотое правило: политика и религия - темы, по которым никогда не бывает единогласия (есть опыт тысячелетий), - это вообще табу.

2. Длинные рассуждения с подробностями (даже по школьной теме) отключают сознание участников. Пишите коротко и по делу. Добрый совет: воздержитесь от шуток в чате. Спровоцируете других шутников - потом не удержишь.

3. Замечания по конфликтной дискуссии про детей («Ваш Федор плохой - его нужно на опыты сдать») следует делать максимально корректно. Совет: ответ на оскорбление тоже считается оскорблением. Лучше сдержать быстрые эмоции, досчитать до 1000 и далее разбираться с ситуацией через посредника - классного руководителя или директора школы.

4. Звуковые уведомления чата в мессенджере лучше всего отключить. А еще мудрые родительницы заводят себе подруг из числа других родительниц - таких, которые в курсе всего и вся. И те им с удовольствием раз в неделю рассказывают, что там в чате и вообще в школе происходит.

5. Не нужно добавлять в родительский чат своих детей. И также не во все темы околошкольной жизни следует посвящать детей, обсуждая при них школу, учителей, других родителей. Дайте школьникам возможность сохранить дружбу, улыбку и уважение к людям и к школе.

ТЕСТ ДЛЯ ПАП И МАМ

К школе все готовы?

Ответьте на вопросы теста, выбрав подходящий вам вариант, и поймете, насколько хорошо вы сами подготовились к тому, что ребенок идет в 1-й класс.

Школьная форма куплена-поглажена, а спортивная лежит в специальном непромокаемом мешке, новенькие канцтовары разложены по полочкам?

А) А как иначе, до 1 сентября остались считаные дни!

Б) В смысле форма?

В) Мы прилетаем из отпуска 31 августа и все купим.

Г) Осталось еще два выходных, пробежимся по ТЦ.

Насколько хорошо вы знаете учительницу?

А) Мы ее выбирали по рекомендации, заранее познакомились, у меня уже есть с ней отдельный чат.

Б) Будет родительское собрание - и познакомлюсь. Если смогу пойти.

В) У нас все учителя неплохие, а списки с распределением по классам повесят 26 августа.

Г) Перед 1 сентября обычно бывает собрание, да?

Готовите ли вы ребенка к 1-му классу?

А) Да, дочь/сын уже отлично читает, пишет печатными буквами, мы ходили на подготовительные курсы в школе.

Б) Да, мы научили его давать сдачи. А читать-писать - работа школы. За это деньги получает учитель!

В) Читать, считать и писать буквы он как-то сам научился. А я учу его понимать по часам и соблюдать режим дня.

Г) В детском саду были занятия за дополнительную плату. И в каникулы он в подготовительный лагерь ходил.

Какой ранец должен быть у первоклашки?

А) С ортопедической спинкой, широкими регулируемыми рамками и светоотражающими элементами.

Б) Нам отдали ранец сына моей подруги - зато не жалко будет потерять. Они в «началке» все время все теряют.

В) Купим такой, какой ребенку понравится.

Г) Заказала в интернете, жду доставку на неделе.

Подсчитайте, каких вариантов больше.

А) Вы прекрасный родитель! Но, похоже, стоит немного отпустить вожжи контроля: в 1-м классе все-таки главное - поддержать желание ребенка учиться.

Б) У вас наверняка получится воспитать самостоятельного человека. Но иногда таким детям не хватает родительской поддержки и участия.

В) Ваша расслабленность оградит вас от трудностей школьной жизни. Но дети чувствуют себя увереннее в заранее заданных рамках. Задать их должны взрослые.

Г) Будь вы глава крупной фирмы или мать-одиночка, хватающаяся за все подработки, предприятия не рухнут, если раз в месяц вы найдете время сходить на собрание, концерт с ребенком. Нащупать баланс дом/работа иногда непросто. Но у вас получится.