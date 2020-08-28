Проявились осложнения: раскрыт новый диагноз Димы Билана

Дима Билан. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дима Билан находится в больнице. Об этом певец сообщил лично и раскрыл свой новый диагноз. Кроме того, исполнитель пожаловался на тяжелую жизнь.

Дима Билан лежит в больнице с воспалением легких. Артист неудачно прокатился в Ялте на катере. Неделю он занимался самолечением. Однако позже проявились осложнения.

Во время прямого эфира исполнитель разразился гневной отповедью в адрес тех, кто позволяет себе нелицеприятные высказывания в его адрес. Поводом для раздражения стали негативные комментарии подписчиков. Раздосадованный музыкант заявил, что никто не догадывается, с какими трудностями сталкиваются артисты.

"Из вас же никто, наверное, не заметил, что я работал все концерты с температурой 37,4-37,8. У меня была слабость и было плохо. Я же об этом никому не сказал. А с виду то кажется, что все прекрасно и замечательно", - заявил певец.

По его признанию, он работает на износ как в физическом, так и в моральном плане. Билан пожаловался подписчикам, как тяжело ему порой приходится, а затем неожиданно заявил: "Для тех, кто абсолютно тупой, - очень много остается за кулисами. Бестактные комментарии идут лесом. Никто не знает о моей жизни ничего вообще. В данный момент я в больнице. Я что, ною? Вы знаете, сколько раз я не показывал, что я в больнице? Знаете, сколько раз я стоял с ангиной на концерте? Если кто-то считает, что это все дается просто так, - хрен, два, три, пятнадцать, двадцать хренов лысых вам".

В свою очередь, пульмонологом Александр Пальман рассказал, чем опасно воспаление легких. К лечению нужно подходить крайне ответственно и серьезно, петь в таком состоянии точно не стоит. "Заниматься любой деятельностью при пневмонии совершенно неправильно, потому что это крайне серьезная болезнь. К сожалению, от нее умирают до сих пор. Тем не менее чаще всего перенесенная пневмония никак не мешает дожить до глубокой старости при условии, что болезнь была вовремя диагностирована, а лечение и восстановление проведены грамотно", - цитирует его "Вечерняя Москва".

Восстановительный период после неосложненной пневмонии при идеальном течении, по словам врача, составлял три недели. "Это не значит, что все время пациент лежит под капельницами в больнице. Но полное выздоровление в любом случае - вопрос нескольких недель", - резюмировал специалист.

К слову, ранее Дима Билан долго мучился от межпозвоночной грыжи, которую ему прооперировали в 2017 году. А год назад он перенес сложную операцию на ноге из-за перелома.