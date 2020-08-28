Как научить ребенка планировать свои траты

Финансовая грамотность для детей - ступень к успешному будущему. Фото: Олег УКЛАДОВ

Детские психологи и эксперты по финансам и образованию сходятся на том, что не стоит давать денег впритык — ну только разве что в самые первые месяцы обучения, когда ребенок еще не освоился в школе. Но сколько конкретно должно быть свободных денег?

- Научных исследований я не видел на этот счет, но по моему ощущению процентов 20-30, - сказал «КП» руководитель департамента психологии института педагогики и психологии образования МГПУ Владимир Поставнёв. - У ребенка должны быть свободные деньги. Если не давать свободы, не появится ни ответственности, ни самостоятельности.

- Правильно сформированное отношение к деньгам не менее важно, чем здоровые пищевые привычки и навыки личной гигиены, - считает Галина Кан, директор популярной детской образовательной онлайн-платформы Умназия. – Контролируя собственные финансы, ребенок обучается адекватно к ним относиться. В идеале карманных денег должно быть столько, чтобы хватало на вкусности (в разумных пределах), а на крупные покупки – наушники, ролики – пришлось бы копить. Со временем сумму карманных денег хорошо бы плавно увеличивать, передоверяя подрастающему чаду все новые и новые самостоятельные траты.

Детский психолог директор Национального центра финансовой грамотности Евгения Блискавка согласна с тем, что у ребенка должны быть свободные деньги, но считает, что хватит и 10% от необходимых трат.

- Гораздо важнее другое, - подчеркивает она. — Когда родители вводят эту практику, обязательно проговорите с ребенком, что он может покупать. Если вы, например, против того, чтобы он покупал колу или чипсы, то надо это проговорить. Потому что если это не сделать, то не надо потом и ругать ребенка за то, что он тратит деньги на «запретное».

Другой вопрос, который часто беспокоит родителей — на какой период давать ребенку деньги.

- Надо этот период увеличивать поэтапно. Какое-то время давать ровно на день, потом увеличить до 2-3 дней, затем на неделю - это оптимальный срок, - продолжает Поставнёв. - Чтобы не создавать такую ситуацию: ага, все растратил, прогорел, вот сам и расхлебывай.

А вот Евгения Блискавка считает, что оптимальный период — месяц, но можно увеличить срок финансирования до полугода — именно такой режим она практикует со своей 16-летней дочерью.

Надо ли поощрять рублем «пятерки» и снимать с довольствия за двойки?

- Это несвязанные между собой вещи, - уверен Поставнёв. - Карманные деньги дают ребенку, чтобы он мог поддержать свои силы, развивался, покупая какие-то вещи. Учеба – одно, личный престиж; деньги на расходы – другое.

Плата за домашку

Некоторые родители, желая дать пример, что такое заработок, предлагают детям денежные премии за выполнение домашних обязанностей. Например, погулять с собакой — 200 руб, убрать в комнате – 100 руб. Правильный это подход или так себе?

- Давать деньги за то, что сходил в магазин, помыл посуду или выполнил какие-то другие домашние обязанности, я считаю неправильным, - говорит детский психолог Евгения Блискавка. - У человека мотивация падает. Пару раз сделает, а потом вы его не заставите ни за какие деньги. В отношении домашних обязанностей у ребенка нужно формировать чувство искреннего удовлетворения от выполненного долга — есть же и такая человеческая мотивация, не только вознаграждение.

Галина Кан, обладательница дипломов мехмата МГУ и MBA по финансам Университета Вандербильта (США), а также мама двоих дочерей, отмечает:

- Я убеждена – мы учимся не для оценок, а для знаний. Хочу напомнить, что мотивацию деньгами довольно легко начать, но сложно поддерживать и контролировать. «Аппетиты» ребенка постепенно растут, а внутренняя осознанность, интерес к новым знаниям не культивируются. Учить детей финансовой грамотности следует методично.