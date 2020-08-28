Вся в маму: Наталья Водянова похвасталась нереально красивой дочкой

Наталья Водянова - мама пятерых детей. Фото: Инстаграм.

У Натальи Водяновой подрастает достойная замена: 14-летняя дочь манекенщицы Нева унаследовала красоту своей звездной мамы. В Инстаграме супермодель опубликовала снимок, сделанный на пляже: они вместе с дочкой беззаботно лежат на песке, подставив лица солнышку. Фото было сделано во время отпуска на Лазурном берегу, куда Наталья отправилась отдохнуть с семьей.

- Дочки-матери, - подписала свой пост звезда подиумов.

Нева – натуральная блондинка с голубыми глазами – уже сейчас редкая красавица. Поклонники в комментариях обсуждают, как девочка выросла за последнее время, и прочат ей славу модели или актрисы. Впрочем, пока что Нева не выражает желания пойти по стопам мамы. В отличие от старшего брата Лукаса, который уже дебютировал на подиуме, девочка предпочитает держаться в тени. При этом у Невы уже есть модельный опыт: она снималась вместе с мамой для рекламы российского бренда женской одежды.

На Лазурном берегу Наталья отдыхала вместе с детьми и женихом, французским миллионером Антуаном Арно. Этим летом Наталья и Антуан собирались сыграть пышную свадьбу. Но их планам не суждено было сбыться из-за пандемии коронавируса. Модель и ее 42-летний жених планировали торжество на начало лета. Влюбленные хотели пожениться во Франции, в регионе Шампань. Наталья уже выбрала платье и даже разослала приглашения 300 гостям. Но из соображений безопасности жених и невеста отменили торжество. Скорее всего, они поженятся уже в следующем году.

К свадьбе Наталья и Атуан шли довольно долго: возлюбленный супермодели далеко не сразу сделал ей предложение. Антуан - сын миллиардера Бернара Арно, второго человека в мире по величине состояния. Наталья и Антуан познакомились в 2011 году и все эти годы не регистрировали свои отношения, хотя у них уже появились двое совместных сыновей. Почему избранник Водяновой не торопился делать ей предложение руки и сердца, в одном из интервью рассказала мама модели Лариса Кусакина. По словам Ларисы Викторовны, виной всему — большая занятость Натали и Арно.

- Мне кажется, они тянули со свадьбой только из-за занятости, а не потому, что проверяли свои чувства, - уверена мама модели. - В наше время есть люди, которые и на одного ребенка не решаются, а у них уже двое сыновей.

С Антуаном Арно Наталья Водянова познакомилась в 2011 году после того, как развелась с британским лордом Джастином Портамном. В браке с английским аристократом она родила троих детей - 18-летнего Лукаса, 14-летнюю Неву и 12-летнего Виктора. Сам Антуан рассказывал, что влюбился в Водянову с первого взгляда. Он увидел ее, когда она снималась в фотосессии для рекламы модного дома, где работал Арно. В союзе с Антуаном у Натальи появились еще двое сыновей — в 2014 году родился Максим, а в 2016-м — Роман.