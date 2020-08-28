С кем спелись звезды в бизнесе: у Валерии - проект с миллиардером Ротенбергом, а у Петросяна - со Степаненко

Евгений Петросян и Елена Степаненко Фото: Михаил ФРОЛОВ

На днях "Комсомолка" писала о том, сколько артисты зарабатывают на своих бизнес-проектах. Но не менее интересно, кого звезды выбирают в партнеры: с кем открывают компании, делят прибыль и убытки. Сайт kp.ru изучил базу юридических лиц и обнаружил немало любопытных деталей.

Так, Ольга Бузова продолжает вести дела с бывшим мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым. Ее брендом одежды в равных долях владеют четверо учредителей: кроме экс-супругов, также сестра поющей ведущей Анна Бузова и ее гражданский муж Константин Штрыкин.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Также не перестала работать с бывшим Полина Гагарина: муж-фотограф Дмитрий Исхаков, с которым певица разъехалась на самоизоляции, по-прежнему является гендиректором "Творческого центра Полины Гагариной".

Евгений Петростянц (да, в паспорте его фамиля пишется именно так, с "ц" на конце) несколько лет назад учредил вместе с женой Еленой Степаненко собственную управляющую компанию - ЖСК "Улыбка Москвича". Организация существует до сих пор, а бывшие супруги, переругавшиеся из-за раздела имущества, по-прежнему соседствуют в списке владельцев. Кстати, молодая жена юмориста Татьяна Брухунова числилась руководителем его Театра миниатюр, но на сегодняшний день эта контора ликвидирована.

Певица Валерия состоит в учредителях Центра творческого развития "Республика Кидс Крб" вместе с миллиардером Борисом Ротенбергом. Артистке принадлежит 15% компании, а ее компаньону из списка "Форбс" - 85%.

Анастасия Волочкова в свое время учредила свой именной Фонд содействия развитию русской культуры и искусства. Ее напарницей в благородном деле выступает мама Тамара Владимировна Антонова, с которой у королевы шпагатов, как известно, непростые отношения.

Тимати, который этим летом объявил об уходе из музыкального лейбла "Блэк Стар", до сих пор является совладельцем компании: ему принадлежит самая большая доля в 42%. Кроме того, с гендиректором лейбла Пашу, несмотря на разлад, рэпер по-прежнему ведет несколько бизнес-проектов, в том числе ресторанный - в "Блэк Стар Бургер" оба владеют долями по 17%.

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