Разбил семью: Новая возлюбленная Брэда Питта замужем за 68-летним ресторатором

Николь очень красива и почти на 30 лет моложе Брэда Питта. Фото: Инстаграм.

Весь мир обсуждает новую пассию Брэда Питта: 27-летняя модель Николь Потуральски очень красива и почти на 30 лет моложе актера. Но, как выяснилось, это не рекорд: оказывается Николь – замужняя дама. Причем она явно предпочитает мужчин постарше. Прекрасная немка живет с 68-летним берлинским ресторатором, от которого она родила сына Эмиля. Сейчас мальчику семь лет.

Брэд Питт познакомился с Николь в августе прошлого года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Знакомые модели рассказали Daily Mail: Николь познакомилась с 56-летним Питтом в августе прошлого года в ресторане своего мужа Роланда Мэри. Заведение «Borchardt», расположенное в респектабельном берлинском районе Мите, считается фешенебельным местом. Здесь обедали президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель, голливудские звезды Джордж Клуни и Натали Портман. Брэд Питт впервые побывал в этом ресторане 2009 году вместе с Квентином Тарантино, когда они снимали в Германии фильм «Бесславные ублюдки». Питт и Тарантино познакомились с гостеприимным хозяином заведения и впечатлились местной кухней. Во всяком случае, когда прошлым летом они приехали в Берлин на премьеру нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде», то снова заглянули к Роланду Мэри на огонек. А тот возьми и познакомь голливудских друзей со своей красавицей женой.

Николь замужем за 68-летним берлинским ресторатором Роландом Мэри. Фото: кадр видео.

Говорят, как только Брэд увидел Николь, то сразу пропал. Пухлые губы, каштановые волосы – она напомнила ему Анджелину Джоли в молодости. Питт обменялся с девушкой телефонами. А когда она спустя несколько недель прилетела в Лос-Анджелес на фотосессию, пригласил ее на свидание. Видимо, события развивались очень быстро. Уже в ноябре папарацци сфотографировали Питта и Николь на выступлении Канье Уэста в Hollywood Bowl в Лос-Анджелесе. Пара явно флиртовала друг с другом, но тогда никто не придал этому значения.

У Николь и ее мужа есть 7-летний сын Эмиль. Фото: Инстаграм.

По словам окружения модели, Николь все еще в браке со своим 68-летним мужем. К слову, ее псевдоним на подиуме – Нико Мэри, то есть в модельном мире она известна под фамилией мужа. Видимо, она взяла ее, поскольку считала свою собственную – Потуральски – слишком труднопроизносимой. Роланд Мэри категорически отказывается рассказывать что-либо о романе своей жены с голливудской звездой и на все звонки журналистов неизменно отвечает: «Без комментариев». Но друзья рассказали, что у супругов открытый брак – это подразумевает, что каждый из них может встречаться с кем хочет. Знакомые пары также поведали, что Роланд относится к новому увлечению жены философски. Мол, он три раза был женат, у него пятеро детей. Так что одной женой больше, одной меньше... Во всяком случае, по словам друзей, «он не ревнует и заинтересован сохранить хорошие отношения».

Напомним, о романе Брэда Питта и немецкой модели Николь Потуральски стало известно после того, как папарацци сфотографировали их в аэропорту Парижа. Пара садилась на частный самолет, чтобы улететь на юг Франции.

Как рассказал очевидец американскому «OK!», актер и его спутница перед рейсом вели себя как влюбленные подростки.

- Они целовались, и Брэд был очень внимателен к девушке. Они были в публичном месте, но его это, похоже, мало беспокоило. Его спутница очень красивая и намного моложе его, - рассказал журналистам свидетель из аэропорта.

Во Франции Брэд и его новая возлюбленная остановились в принадлежащем актеру поместье Шато Мираваль. К слову, это любимое место Анджелины: в этом историческом особняке стоимостью 67 миллионов долларов Питт и Джоли сыграли свадьбу в 2014 году. Дом по-прежнему наполовину принадлежит Анджелине: бракоразводный процесс супругов продолжается, они еще не поделили имущество.

Новая спутница Питта – девушка с тяжелой судьбой. У Николь польские корни, ее дед переехал из Варшавы в Германию в поисках заработка. Будущая модель родилась в депрессивном городке Бергкамен, который находится в старом промышленном регионе Рур. Она росла с сестрой и матерью-одиночкой в маленькой двухкомнатной квартирке в блочном доме. По словам одноклассников, Николь с детства была красавицей и грезила о карьере модели. Тем не менее, она собиралась стать морским биологом, пока ее не заметили скауты модельного агентства. Тогда ее семья переехала в Берлин, где Николь начала делать карьеру на подиуме. Девушка появлялась на обложках журналов Elle, Cosmopolitan и многих других. Николь говорит на пяти языках. Манекенщица сотрудничает сразу с несколькими известными модельными агентствами и постоянно летает по всему миру – она делит свою жизнь между Европой и Америкой. Пока она на съемках, ее сына воспитывает бабушка или отец.

Кстати, то, что у Николь есть сын - для Брэда Питта скорее плюс: своих у него целых шестеро. И, как мы помним, когда он познакомился с Анджелиной на съемках фильма «Мистер и миссис Смит», она только-только усыновила малыша из Камбоджи – мальчика Мэддокса. И актера сразу покорило то, как Джоли привязана к приемному сыну.

Напомним, Брэд Питт и Анджелина Джоли подали на развод в 2016 году после 12 лет отношений. У пары шестеро детей - 19-летний Мэддокс, 16-летний Пакс, 15-летняя Захара, 14-летняя Шайло и 12-летние близнецы Вивьен и Нокс.