54-летняя Холли Берри снялась в провокационной фотосессии топлесс

Холли Берри сохранила идеальную фигуру. Фото: Инстаграм.

Холли Берри в свои 54 года – по-прежнему красавица. Актриса сохранила отличную фигуру, которая приводит в восторг все шесть с половиной миллионов ее подписчиков в Инстаграме. Новый снимок голливудской звезды, который она опубликовала на своей страничке, сразу стал настоящим хитом. На фото Николь снялась топлесс.

В кадре актриса позирует в светлых брюках, которые выгодно подчёркивают её талию. Холли сложила руки, скромно прикрыв обнажённую грудь.

- Любить себя – это не эгоизм, - подписала фотографию звезда Бондианы.

«Богиня», «Настоящая бомба», «Тебе точно 54?», «Ты невероятная», - пишут фолловеры в комментариях.

Подтянутая фигура не дается легко: ради точеных форм Холли Берри приходится заниматься до седьмого пота. Актриса – фанат спорта: ежедневно она проводит по несколько часов в спортзале под присмотром личного тренера. Когда-то Берри завоевала титул «Мисс Америка», и с тех пор тщательно следит за питанием. Она не сидит на строгой диете, но старается не есть ничего жирного, сладкого и вредного.

Холли воспитывает двоих детей. 12-летнюю дочку Налу актриса родила от канадского манекенщика Габриэля Обри. 6-летний Матео появился на свет в браке с французским актером Оливье Мартинесом. С обоими мужьями она рассталась далеко не на дружеской ноте. В одном из интервью Холли упомянула о материнстве – актриса жалеет, что родила детей так поздно. Берри утверждает, что ей очень нравилось быть беременной, и говорит, что у нее могло бы быть по меньшей мере пять детей, если бы не ее сильная занятость.

К слову, свой недавний 54-й день рождения актриса отметила не одна, а в компании загадочного возлюбленного. В Инстаграме Берри появился снимок переплетенных ног – мужских и женских, снятых в спальне на кровати.

- Просыпающийся Вегас! Спасибо за все прекрасные поздравления с днем рождения от моих друзей и моих преданных поклонников! Вы все помогли сделать мой день рождения особенным, - подписала фото Холли, заинтриговав фолловеров. Аналогичный снимок переплетенных ног появился на страничке звезды несколько недель назад – тогда актриса намекнула, что отлично проводит уик-энд.

«Пожалуйста, покажи нам этого загадочного мужчину. Ведь совершенно очевидно, ты хочешь, чтобы мы о нем узнали», «Кто с ней в кровати?», «Надеюсь, у тебя был потрясающий день рождения», - пишут озадаченные поклонники в комментариях.