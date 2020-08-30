«Я доволен»: Дмитрий Дибров рассказал, как заработал на хорошую пенсию

Дмитрий Дибров стал пенсионером. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дмитрий Дибров отметил 60-летие в ноябре прошлого года: с этого момента ведущий программы «Кто хочет стать миллионером» имел право официально стать работающим пенсионером. Телеведущий не стал пренебрегать этой возможностью и оформил все полагающиеся документы.

- Я стал пенсионером на этой неделе, - рассказал Дибров в эфире телеканала НТВ.

Дмитрий сообщил, что вполне долен размером пособия: он получает 33 тысячи рублей. По словам Диброва, он заработал хорошую пенсию благодаря тому, что всю жизнь работал, в его трудовой книжке отмечен непрерывный трудовой стаж.

Правда, минувшей зимой Диброву пришлось сделать длительный перерыв в работе: у него случился микроинсульт. Шоумен почувствовал себя плохо во время разговора с коллегами.

- Он случился совершенно внезапно. Просто сидел с соратниками и почувствовал, как полмира закрывается занавеской. Видимо, какой-то глаз отказывает. У меня что-то спрашивают, я знаю, что хочу сказать в ответ, но эта машина по поиску слов прекращает работать. Кровь заливает мозг, - говорит Дмитрий. - Я сразу понял, что нахожусь в больнице. Я даже понимал, что со мной был инсульт. Многие коллеги прошли через это, но не все легко отделались.

Восстановиться Диброву помогла теледоктор Елена Малышева: по ее совету он бросил курить и попрощался с алкоголем. После инсульта шоумен пересмотрел свою жизнь и старается больше времени проводить с семьей – женой Полиной и тремя детьми. Артист даже задумался о том, чтобы составить завещание. Все свое имущество он намерен оставить своей четвертой супруге и младшим сыновьям.

После инсульта Дибров старается больше времени проводить с детьми - женой Полиной и тремя сыновьями. Фото: Инстаграм.

С красавицей Полиной Дибров в браке уже 11 лет. Шоумен признается: только женившись в четвертый раз, он понял, что такое настоящее счастье. Звездная семья живет в большом красивом загородном доме, трое сыновей пары получают хорошее образование в дорогом учебном заведении.

- Все появились по желанию — в нужное время и в нужном месте. Растут в особняке, учатся в крутой школе, — отметил ведущий.

Несмотря на то, что Полина на 29 лет младше мужа, их отношения по-прежнему полны страсти. Для этого Дмитрий в своем особняке оборудовал специальную комнату для любовных утех, куда они с женой уединяются, когда хотят провести время только вдвоем. При этом телеведущий не скрывает, что иногда посматривает в сторону других женщин и обращает внимание на молодых и красивых дам.

- Я же не импотент! – признался Дибров Лере Кудрявцевой в эфире ее шоу «Секрет на миллион».

За своей будущей женой Полиной шоумен начал ухаживать, когда девушке было всего 17 лет. Когда невесте исполнилось 20, Дмитрий сыграл с ней свадьбу.

Сам телеведущий ходил под венец четыре раза. С первой женой Эльвирой Дибровой он прожил в браке с 1983 по 1986 годы, у супругов родился сын Денис. Вторая жена — Ольга Диброва, родила шоумену дочь Ладу. Этот брак продлился 7 лет. Третья жена — Александра Диброва – была младше телеведущего на 26 лет. Супруги прожили вместе меньше года - с марта 2008 по январь 2009 года. С четвертой женой Полиной Дмитрий живет дольше, чем со всеми ее предшественницами. Шоумен уверен, что это его последний брак.