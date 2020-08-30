«Аня, платье вам мало»: Седокову осудили за пышный бюст, вывалившийся из декольте

Анна Седокова - обладательница эффектных форм. Фото: Инстаграм.

Анна Седокова – не только успешная певица, но еще и предпринимательница: артистка основала собственный бред женской одежды. До недавнего времени у нее была сеть магазинов не только в Москве, но и во многих городах России. Но, увы, бизнес певицы не пережил пандемию. Во время карантина продажи упали до нуля, и Седокова объявила, что закрывает все розничные точки. Теперь Анна продает свою одежду только через Интернет, рекламируя ее в Инстаграме. Благо, Седокова – красивая женщина с эффектными формами, на которых выигрышно смотрится почти любой наряд. Правда, иногда артистка все-таки допускает ошибки. Попытавшись презентовать фолловерам летнее платье из своей коллекции, Анна явно промахнулась с размером наряда.

Анна примерила платье, верх которого ей явно мал. Фото: кадр видео.

Певица опубликовала в Инстаграме видео, на котором она позирует в крошечном красном сарафане. При этом лиф наряда, больше напоминающий верх от купальника, явно мал для внушительного бюста звезды. В итоге вместо восторженных комментариев на певицу обрушился шквал критики. Подписчики немедленно указали артистке на то, что ее бюст буквально вывалился из декольте.

«И куда в таком ходлить?», «Перебор», «Аня, платье вам явно мало», «Верх нужен на пару размеров побольше», - пишут фолловеры.

К слову, сама Анна, хоть и постоянно эксплуатирует свои прекрасные формы, страшно обижается, когда поклонники видят в ней только яркую внешность. Артистку возмущает, что многие воспринимают в ней только тело – хотя, по ее мнению, ей есть что предложить помимо своих внешних данных. В Инстаграме Седокова недавно дала отпор тем, кто критикует ее снимки и то, что она делает.

Бюст Анны буквально вывалился из наряда. Фото: кадр видео.

- Вот вы скажете: «Ты ведь сама виновата. Постила свои голые фотки». Постила, не спорю, и буду постить. Но вместе, рядом, я делала публикации о книгах, бизнесе, психологии, семейных ценностях, любви, но вы их не увидели, потому что на первом плане у вас жопа. Но это ваше, не мое. Женщина может быть разной, может читать Ремарка в стрингах, но если вы видите только стринги,это не мои проблемы, а ваши, - написала Седокова на своей странице.

Певица не скрывает, что устала от своего сексапильного образа, и заявляет, что не собирается развлекать тех, кто заходит на ее страницу в Инстаграме исключительно ради того, чтобы полюбоваться на ее пышные прелести.

- Я выросла. Я больше не хочу веселить тех, кто видит во мне телку с грудью. Радовать тех, кто видит лишь попу. Мне не интересны вы и явно я не интересна больше вам.

37-летняя певица сейчас переосмысливает и перестраивает свою жизнь. Недавно Седокова рассказала, что, несмотря на вынужденный перерыв в работе – все концерты и гастроли были отменены из-за коронавируса – она умудрилась купить вторую квартиру. Правда, артистка до сих пор не выплатила ипотеку за первую. Но, видимо, посчитала, что потянет оплату сразу двух апартаментов.

- Кто много работает и правильно ставит цели, тот покупает ещё одну квартиру, - сообщила гордая обладательница квадратных метров в новостройке.

А за неделю до этого Седокова рассказала в Инстаграме, что погасила десятую часть ипотеки за первую квартиру. Так что, видимо, с финансами у Анны все в порядке.

- Я собой очень горжусь! Последние дни были просто кошмаром, я не могла встать. Идеи закончились, значимость собственная понизилась, сил нет. Я ничего не сделала. Производительность на нуле. Но начался новыи день. Я встала, приняла ледянои душ. И погасила 10 часть ипотеки досрочно, - сообщила экс-«ВИА Гра».

В личной жизни артистки сейчас все более чем радужно: Анна встречается с баскетболистом Янисом Тиммой. Спортсмен, играющий за команду «Химки», на 9 лет моложе певицы. Недавно Янис сделал певице предложение руки и сердца. Артистка и 28-летний баскетболист обручились во время отдыха в Майами. Янис преподнес Ане роскошное кольцо с бриллиантами и букет роз. Певица, не раздумывая, сказала «да».