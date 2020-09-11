Крупнейшее в Ростовской области общежитие открылось к 90-летию опорного вуза

Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял участие в церемонии открытия крупнейшего в регионе общежития. Фото: donland.ru

Один из старейших вузов Ростовской области — Донской государственный технический университет — отметил 90-летие с момента своего основания. К юбилейной дате для его студентов подготовили масштабный и дорогой подарок — открытие нового 23-этажного общежития квартирного типа с 8-этажным социальным блоком. Стоимость строительства этого объекта составила более 960 млн руб., финансирование велось из федерального бюджета и внебюджетных средств вуза.

Возведение крупнейшего в донском регионе общежития началось в сентябре 2014 года. Сооружение было введено в эксплуатацию в декабре 2019 года. Само здание состоит из двух корпусов, функционально связанных между собой переходной галереей. В трехместных комнатах здесь разместится почти тысяча человек. Всего же в новом кампусе в студгородке ДГТУ будут жить свыше шести тысяч студентов.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, принявший участие в открытии объекта, поприветствовал новоселов, осмотрел комнаты, а также пообщался с ребятами и сотрудниками вуза. С приветственным словом и поздравлениями выступил и заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко.

- Это счастливый день для студентов, которые будут проживать в этом прекрасном общежитии. Важно, что, помимо бытового комфорта, здесь появились площади для новых подразделений ДГТУ. Это центр дополнительного образования детей и педагогов «Дом научной коллаборации», детский «Сириус», медицинский центр. Это также аргумент в пользу того, что ДГТУ по праву является одним из лучших инженерных вузов РФ. Студенты университета инициативны и креативны, не боятся двигаться вперед, - подчеркнул донской глава во время церемонии открытия объекта.

Поздравляя университет с 90-летним юбилеем, Петр Кучеренко заявил, что нельзя не отметить ту важную роль, которую играет партнерство всех составляющих образовательного и научного процесса: студентов, научных работников, преподавателей и региональных властей.

- Их синергия позволила сложится такой уникальной научно-образовательной площадке не только на юге России, но и на всем постсоветском пространстве, какой сегодня является ДГТУ Строительство общежитий – один из приоритетов развития вузов. Каждая такая постройка – это событие. В масштабах страны построить одно общежитие – не так много, но для судьбы отдельного человека на ближайшие 5-7 лет – огромное дело, - уверен замминистра.

На церемонии открытия ректор ДГТУ Бесарион Месхи поблагодарил донское правительство и губернатора Василия Голубева за поддержку амбициозного проекта. Помимо этого, он поделился дальнейшими планами по развитию студгородка.

- В год 90-летия ДГТУ мы открыли новое, десятое по счету, общежитие. В трехместных квартирах смогут проживать 949 человек. В общей сложности в студенческом городке нашего вуза будут проживать более шести тысяч студентов. Строительство общежития – часть большого проекта по созданию кампуса нового типа. В ближайшее время мы приступим к строительству 25-этажного общежития на две тысячи мест, - сообщил ректор технического университета.

К юбилею вуза на площади перед главным корпусом ДГТУ открылась скульптурная композиция «Выпускники», созданная ростовскими художниками. Фото: donland.ru

Кроме того, к юбилею вуза на площади перед главным корпусом ДГТУ открылась скульптурная композиция «Выпускники», созданная ростовскими художниками. Объект высотой 2,2 метра, сделанный из бронзы, изображает пару выпускников, выходящую из университета с дипломами и цветами. Работа над созданием скульптуры получилась весьма трудоемкой и заняла почти девять месяцев.

- Почти век вуз готовил кадры для донского АПК, машиностроения, выпуская в жизнь высококвалифицированных и успешных специалистов. Сейчас здесь обучается более 40 тысяч студентов. Среди известных выпускников – наши легендарные земляки, почетные граждане Ростовской области Юрий Песков, Борис Слюсарь. Вся эта большая армия специалистов заслуживает появления новой скульптурной композиции, которая посвящена всем выпускникам ДГТУ, - отметил Василий Голубев.

Добавим, что донской вуз находится в числе лучших инженерных университетов страны. В 2016 году ДГТУ трансформировался в крупнейший многопрофильный и вошел в число первых опорных вузов РФ.

Учебное заведение выступает главным координатором Южного научно-образовательного центра по направлению «Цифровая трансформация агропромышленного и индустриального комплекса». В лабораториях университета проводятся исследования мирового уровня, открыта образовательная площадка в Китае. ДГТУ первым в России создал инженерную школу нового типа – Институт опережающих технологий.