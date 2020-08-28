На гастрономический фестиваль в Подмосковье привезли 120 тонн сыра!

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Крупнейший сырный фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» стартовал в Истринском районе Подмосковья. Он проходит на сыроварне Олега Сироты уже в пятый раз и за это время стал всероссийским: свои изысканные деликатесы сюда привезли почти 400 фермеров из 46 регионов страны! И это еще не все рекорды главного фестиваля Подмосковья.

ВОЗМОЖНОСТЬ ВОССТАНОВИТЬСЯ

Столь масштабное гастрономическое мероприятие было организовано впервые с отмены карантина, хотя усиленные санитарные нормы действуют и здесь: при входе посетителям замеряют температуру, на территории масочный режим, а повсюду социальная разметка и аппараты с санитайзерами.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фестиваль стал для посетителей и фермеров поистине долгожданным: первые откровенно соскучились по праздникам, где можно не только закупиться яствами и вкусно поесть, но и весело провести время, с песнями и танцами. Для аграриев же это - возможность восстановиться после коронавирусного кризиса, во время которого резко упал спрос и рухнули отлаженные годами производственно-сбытовые цепочки. Тем более, что во многих регионах страны из-за пандемии были отменены традиционные фермерские ярмарки, а сельское хозяйство не было признано пострадавшей отраслью. И фестиваль — это прекрасный шанс для многих из них реализовать свою продукцию.

- Если раньше мы перерабатывали 40 тонн молока в месяц, то в июне было только 5, - объясняет типичную историю челябинский сыровар Данил Соколов. - Спрос упал, пришлось закрыть магазинчик и кафешку. Благодаря этому фестивалю надеемся поднять «оборотку». Ничего — мы еще устроим небольшую сырную революцию у нас на Урале!

Меж рядов ходит улыбающийся Олег Сирота.

- Мы нужны людям, - радуется он все прибывающему потоку гостей. - Это вселяет надежду!

Олег Сирота. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«РУССКИЕ НАУЧИЛИСЬ ДЕЛАТЬ СЫР!»

Организаторы в этом году как следует поработали над «детскими болезнями» прежних фестивалей и теперь здесь оборудована огромная автостоянка, а между станцией «Новоиерусалимская» и сыроварней постоянно курсируют автобусы, из которых идут и идут люди. Фермеры еще толком не успели разложить товар, а в здоровенные шатры уже хлынули покупатели, кое-где образовав очереди. Гости идут, как на праздник, семьями, шарики же с флажками получают на месте. Малышня облепляет новенький «Кировец», а потом радостно прыгает на батутах и тюках соломы. Отобедав на свежем воздухе в фуд-корте, тянут родителей посмотреть коровок, курочек, кроликов, «злую козу Меркель» и других обитателей фермы.

- Энцо работает сегодня? - интересуются тем временем взрослые и гурьбой идут в присыроваренную кафешку.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Настоящий итальянец Энцо с недавних пор стал еще одной местной достопримечательностью - в марте он с русской супругой приехал в Россию, да и застрял здесь из-за пандемии. Но просто торчать на самоизоляции не пожелал и трудоустроился на сыроварне Олега Сироты, где вовсю радует публику изумительной пиццей. Периодически он выходит на воздух и не скрывает своего восхищения от гастрономической движухи:

- Брависсимо! - восклицает он. - Русские и в самом деле научились делать очень хороший сыр, я вам, как знаток говорю! Так что пока остаюсь в России!

ШАТЕР ДЛЯ ВИНОДЕЛОВ

А в шатрах бойко идет торговля. Сырный дух стоит такой, что рука поневоле тянется к кошелькам. А сколько новых имен появилось! Причем, многие из новых русских сыроваров в прошлом — вполне себе успешные горожане, которые вдруг резко расстались с привычным укладом и с головой ушли в сельское хозяйство. И тоже неплохо освоились. Так и не скажешь, например, глядя на бойко торгующего настоящим овечьим сыром тверского фермера Андрея Ходова, что он — коренной москвич. Еще несколько лет назад он работал в строительстве, а теперь варит сыры и продает своих элитных овечек на экспорт. Подмосковный сыровар Вячеслав Ковтун также был строителем, а теперь завел в Королеве сыроварню с пивоварней, в прошлом году на престижном сырном конкурсе в Италии взял «золотую» медаль и говорит, что наконец-то «получает кайф» от работы. У Александра Кочкина из Кировской области также был свой бизнес, но однажды он решил вернуться в родную деревню, где вместе с отцом восстановил разоренный колхоз, закупил коров и оборудование, и теперь его молочные продукты называют региональным брендом.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывшие учителя, программисты, бухгалтера, переквалифицировавшиеся в сыровары, в общей сложности привезли сюда более 120 тонн деликатеса! И, похоже, привезут еще — продукция идет нарасхват и многие из них уже названивают в свои хозяйства, чтобы оттуда отряжали новые партии. Звонят и виноделы: они в этом году стали новой «фишкой» фестиваля, им даже выделили целый шатер, где они угощают всех желающих отменным вином, сидром и пивом собственного производства.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

СЫРНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, едва появившись на фестивале, и шага не может ступить, чтобы не получить очередной подарок от фермеров.

- Просто поблагодарить хотели за организацию этого фестиваля, - объясняют они. - Это действительно возможность сохранить свое дело.

А глава Подмосковья уже проводит небольшой «саммит» с аграриями. Те говорят о ценах, коровах, жалуются на банки, которые не всегда идут навстречу, и просят сохранить грантовые программы, субсидии и значительные компенсации на покупку оборудования. Губернатор обещает поддерживать их и дальше, и довольные аграрии шумной гурьбой перемещаются в другие шатры, где по сложившейся традиции проходят встречи с чиновниками, банкирами, представителями торговых сетей и производителями всевозможного оборудования. На месте договариваются и здесь же им помогают решить конкретные вопросы, чтобы избежать излишней бюрократии на пути к цели. И поэтому вовсе неслучайно, что между собой фермеры давно прозвали фестиваль «Сырным экономическим форумом».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» на ферме Олега Сироты продлится вплоть до 30 августа.