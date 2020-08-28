На урок – вместе: как «Перспектива» помогает инклюзивному образованию появиться в школах и детских садах

Фото: Екатерина Яковлевская.

Еще совсем недавно увидеть в обычной школе или на «развивашках» ребенка с особенностями было большой редкостью, а такое слово как «инклюзия» мало кто знал, а если и слышал, то далеко не всегда понимал, что оно означает.

Сегодня инклюзия пока пусть и маленькими шагами, но идет в наши школы, сады и другие учебные заведения. Инклюзивное образование – это процесс обучения, при котором дети с инвалидностью учатся в школах и детских садах общего типа вместе со сверстниками без инвалидности, а не находятся в изоляции. И в этом большая заслуга общественных организаций, которые поддерживают людей с особенностями развития и помогают им жить обычной жизнью, а всем остальным принимать их на равных.

Региональная общественная организация людей с инвалидностью «Перспектива» выступает за реализацию права каждого ребенка на образование. Она проводит тренинги и вебинары с привлечением российских и международных экспертов; организовывает консультации; выпускает брошюры, пособия и дайджесты для педагогов и родителей детей с инвалидностью.

А еще у «Перспективы» есть очень классный проект – «На урок – вместе». Благодаря ему в школах стали появляться оборудованные ресурсные комнаты для занятий с учениками, у которых есть особые потребности. Для преподавателей школ эксперты проводят обучающие семинары и тренинги по методам включения детей с инвалидностью в общеобразовательный процесс. Важный этап — работа со школьниками, чтобы научить детей пониманию и толерантному отношению к инвалидам.

Фото: Екатерина Яковлевская.

— Плюс нашего проекта в том, что инклюзия становится популярнее. Ребята делают вместе уроки или просто играют. Они знакомятся, проводят время вместе, общаются, и нет акцента на том, что кто-то с инвалидностью, а кто-то без, — рассказывает Нурсина Галиева, координатор отдела инклюзивного образования и руководитель проекта «На урок – вместе». — Это и есть самая настоящая инклюзия. Дети без инвалидности перестают бояться и сторониться, например, ребят с аутизмом или синдромом Дауна. В общеобразовательных учреждениях потихоньку появляются ресурсные комнаты, в которых есть все, чтобы ребенок с нарушением развития мог чувствовать себя в школе комфортно. Комнаты оборудованы партами со специальными перегородками: у ребенка будто бы свой личный кабинет, и ничто не отвлекает его во время занятий.

Кроме того, с 2005 года «Перспектива» координирует деятельность Коалиции «За образование для всех!», в которую входят общественные организации людей с инвалидностью и родителей детей с инвалидностью. Коалиция продвигает на федеральном, региональном и местном уровне развитие инклюзивного образования в школах и детских садах, проводит общественную кампанию «Дети должны учиться вместе!», транслирует успешный опыт реализации права детей с инвалидностью на обучение.

В рамках кампании специалисты организуют фестивали лучших инклюзивных практик, тренинги по пониманию инвалидности для педагогов и рассказывают детям правила этикета общения с людьми с инвалидностью. В настоящее время Коалиция действует в 28 городах России. Совместно с участниками Коалиции осуществлено более 600 проектов по продвижению инклюзивного образования.

Инклюзивное образование необходимо всем детям: оно помогает формированию у школьников верных взглядов и принципов, помогает ребятам с инвалидностью и без получать знания и участвовать в социальной жизни на равных и в итоге – создает равноправное общество. Благодаря проекту люди узнают основные принципы инклюзивной системы образования, слышат отзывы родителей, чьи дети учатся по ней, и убеждаются: это образование будущего, и оно позитивно воздействует как на детей с инвалидностью, так и на ребят без нее.

Во многих странах мира большинство школ – инклюзивные, в России эта система образования только набирает обороты, поэтому для полноценной инклюзии очень важна поддержка каждого из нас.

Материал предоставлен региональной общественной организацией людей с инвалидностью «Перспектива». Автор видео: «Лаборатория социальной рекламы»

Материал вошел в число призеров конкурса на лучший образовательный проект «Пусть меня научат», который портал «Открытые НКО» проводит при поддержке ИД «Комсомольская правда».