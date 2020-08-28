«Я в домике»: как в самарском Центре взросления бывших детдомовцев учат жить заново

Юля в столярной мастерской. Фото: предоставлено региональной общественной организации волонтеров Самарской области «Домик детства».

Если доехать на трамвае до остановки «Воронежская», свернуть на улицу Путиловскую и немного пройти между частными домами, то вы придете в дому 50. Около калитки скорее всего будет шумно, детские голоса будут кричать «смотри, я делаю сальтуху!», а взрослые будут говорить что-то про ужин, вишню и ключи от столярки. Заходите, это Центр Взросления в Самаре. Здесь выпускники детских домов учатся жить. В прямом смысле этого слова — готовить, общаться, заботиться о себе и своих детях, поддерживать в порядке дом и огород, платить за коммуналку, отстаивать свои права… Учатся всему тому, чему в детском доме научиться невозможно.

Первого ребенка Наташа родила в 17 лет, его сразу забрали — несовершеннолетняя, без жилья, с ментальным диагнозом. В Центр Взросления Наташа пришла на пятом месяце второй беременности. Была совсем одна. Боялась, что ребенка отнимут и в этот раз. Тут училась быть мамой, пеленать заботиться, кормить. Радовалась, когда научилась готовить овсянку — рассказывала об этом всему миру. Веронике, Наташиной дочке, сейчас четыре. Она гордо показывает мне мяч – «мама купила».

Фото: предоставлено региональной общественной организации волонтеров Самарской области «Домик детства».

Когда Саша попал в Центр Взросления — он не знал, как выглядят продукты и путал зиму с весной, например. А еще не очень понимал зачем мыться и стирать одежду. Сейчас Саша — самый надежный помощник в Центре и большой аккуратист. Почистить снег, убраться на кухне, сходить за справкой, сходить в магазин — в Саше можно не сомневаться.

Наташа, Саша, Юля, Катя, Вова — много имен и еще больше историй.

«Центр Взросления» — проект по постинтернатному сопровождению региональной общественной организации волонтеров Самарской области «Домик детства». Центр работает уже 7 лет. С утра и до самого вечера — его двери открыты для выпускников детских домов, где они могут получить юридическую и психологическую консультацию, пройти занятия с психологом, кулинарные мастер-классы, а также весь необходимый спектр бытового консультирования для подготовки к самостоятельной жизни. Ведь в списке того, чему в детском доме невозможно научиться – очень много пунктов.

Один из них — работа. В детском доме нельзя трудиться — нельзя почистить снег на крыльце, приготовить себе еду, помыть полы в комнате. За это может прилететь воспитателям и директорам учреждений. Мол «использование детского труда». Зато можно до 18 лет смотреть телевизор, не задумываться, откуда берется на столе еда и носить не свои вещи (своего не существует). А потом, когда исполнится 18, выйти в открытый космос — в обычную жизнь.

Фото: предоставлено региональной общественной организации волонтеров Самарской области «Домик детства».

Поэтому в Центре Взросления есть мастерские — швейная и столярная. Задумывались они сначала для внутреннего использования. В столярке можно было сделать табуретку или полочку в квартиру, которую наконец-то выдали и в которой совсем ничего нет. А в швейке — можно, например, сшить себе постельное белье. Но потом стало понятно — ребята могут больше.

В швейной мастерской — миллион кусочков ткани, оверлок, нитки, швейные машинки и вышивальная. За швейной машинкой — Наталья, сотрудник Центра Взросления, она помогает ребятам учиться шить. За вышивальной — Катя, подопечная Центра.

«Отлично! Машинка моя уже заотдыхалась!» — Катя заправляет в машинку нитки и вставляет ткань в пяльца. Готов дизайн для сумок и Кате предстоит попробовать как ложится вышивка на ткань, не путаются ли новые нитки и как все вместе будет смотреться. Впереди — целая партия новых шоперов. Предыдущая разошлась по подписчикам «Домика детства», теперь с Катиными сумками ходят в Самаре, Москве, Уфе и не только.

В столярной мастерской низкий потолок, в который можно упереться головой, приглушенный свет и всегда пахнет деревом. Здесь вы, скорее всего, встретите Юлю. Прямо сейчас она делает чайный домик — штуку, куда можно складывать чайные пакетики. Это Юлина гордость, потому что проект от начала до конца ее — придумать, разработать макет, запустить станок, собрать детали, проклеить где нужно.

— У меня сейчас две страсти. Это парикмахерское искусство и столярная мастерская, — говорит Юля. — Парикмахерское искусство — это про красоту, про форму, просто важно. А столярка — это то, что меня двигает. Там столько всего нужно освоить. И корел, и станок и все это вместе.

"У меня сейчас две страсти. Это парикмахерское искусство и столярная мастерская", — говорит Юля Фото: предоставлено региональной общественной организации волонтеров Самарской области «Домик детства».

До того как перейти к чайному домику и позиции «столярка моя страсть». были первые пробные заходы, многое не получалось и несколько раз Юля забрасывала столярку. Переставала приходить, заниматься, все забывала — приходилось начинать заново. Но поддержка с постоянной работой творят чудеса. И вот домик уезжает на чью-то кухню — хранить в себе чайные пакетики и воспоминание о том, что у Юли все-таки получилось.

Чему на самом деле учатся выпускники детских домов в мастерских? Шить, да. Работать с деревом — тоже. Но не только. Главное знание, которое появляется у ребят из Центра Взросления — это то, что усилие дает результат. Не важно, шопер это, чайный домик, брелок или диванная подушка. Важно само ощущение – «получилось», вот он результат, можно держать его в руках и гордиться собой. Ведь если получился брелок — получится и домик, если получилась прихваточка, получится и шопер. А дальше — дальше все что угодно получится.

Фото: предоставлено региональной общественной организации волонтеров Самарской области «Домик детства».

И, про «все что угодно» тут сотрудники и подопечные Центра вообще не шутят. Поэтому приглашают к сотрудничеству магазины, которые хотят взять на реализацию продукцию мастерских и всех, кому есть что заказать из дерева или ткани. Чтобы у ребят было еще больше поводов гордиться собой и верить — все получится!

Материал вошел в число призеров конкурса на лучший образовательный проект «Пусть меня научат», который портал «Открытые НКО» проводят при поддержке ИД «Комсомольская правда».