Когда наступит «Конец фильма»

Спокойный и деликатный фильм мастерски погружает нас в обстановку, сделавшую неизбежным движение #MeToo.

В программу вошло десять фильмов разных жанров - здесь и сатира, и печальная комедия, и современная сказка, и феминистские психологические драмы, и сразу несколько фильмов, исследующих территорию «хоррора», и яркое авторское послание. Новейшие сенсации Берлинского фестиваля, его лауреаты, фильмы из Санденса и Теллурайда - все они будут показаны на "Стрелке" в качестве российских (их семь) или московских премьер, а в нескольких случаях - исключительно и только здесь. Для каждого киномана восемь ночей на "Стрелке" - это роскошное пиршество, какого по понятным причинам давно не было в Москве в таком качестве и в такой концентрации.30 августа

«Конец фильма» (Россия)

Режиссер - Владимир Котт

Не часто в отечественном кино снимаются столь личные фильмы. Режиссер Владимир Котт снял «кино о кино» и о своем поколении. Это тронутое горьким юмором размышление о жизни и искусстве, попытка осмыслить судьбу очередного поколения «лишних людей» в современной России. Главный герой (Валентин Самохин) - не многого добившийся режиссер - в первых кадрах покидает съемочную площадку халтурного телесериала, который снимает. Это долго назревавшее в нем решение служит триггером для коренных изменений в его отношениях с женой (Наталья Суркова), дочерью, любовницей (Яна Троянова) и, главное, с самим собой. У режиссера имеется более смазливое альтер-эго (Егор Бероев), похожее на персонажа Марчелло Мастроянни из «8 ½» Феллини. Фильм полон киноманских отсылок и актуальных шуток, которые сможет оценить не только кинематографическая общественность. Его жанр определяется оксюмороном «печальная комедия» - именно в этом жанре были сняты многие любимые советские фильмы, от «Осеннего марафона» до «Иронии судьбы», чьими героями тоже были представители «интеллигенции». В фильме точно схвачено то ощущение растерянности, которой охвачены сомневающиеся, думающие люди сегодня, когда каждый день наступает очередной «Конец фильма».

31 августа

«Удалить историю» (Франция)

Режиссеры - Бенуа Делепин, Гюстав Керверн

«Серебряный медведь» Берлинского фестиваля 2020

Актуальная, умная и на удивление смешная комедия французского дуэта. Он далеко не всегда выступает на острие бритвы, но этот фильм им явно удался: не полагаясь на звездную силу (тут нет снимавшихся у них Дюжардана или Депардье), они берут здесь только своим остроумием. И оно не подводит их на протяжении практически двух часов: ни одной неудачной, тупой или вялой шутки! Чего стоит только персонаж по имени Фарида (у нее на самом деле французское имя, но в ее работе нужно такое, с которым легче ассоциироваться большинству потребителей), мучающаяся от наркотической зависимости от сериалов: из-за нее она потеряла работу на атомной станции. Она - одна из троицы персонажей-лузеров, пытающихся решить проблемы виртуального свойства. У Фариды низкий рейтинг оценок ее услуг вип-шофера в приложении компании-работодателя. У ее друга Бертрана, серийного заемщика банков, в сети травят дочь и возникают удаленные отношения с девушкой Мирандой с африканского острова Маврикий. Третью, самую отмороженную, Мари, шантажируют на предмет слива в интернет секс-видео, которое она не помнит, как было снято. Чтобы разобраться с проблемами суперхакер по нику Бог отправляет их в путешествие в место дислокации облака, где находятся секс-видео со всего мира, включая Ватикан. Три сплетенные вместе истории обыкновенного безумия великолепно отражают повестку текущей жизни с ее абсурдными зависимостями и уже необратимой утратой человеческой коммуникации, что для кино большая редкость: обычно оно протухает раньше, чем доберется до экрана.

1 сентября

«Ундина» (Германия)

Режиссер - Кристиан Петцольд

«Серебряный медведь» Берлинского фестиваля 2020 за лучшую женскую роль

Лучшая актриса прошлого Берлинале Паула Беер играет в фильме одного из лучших немецких режиссеров современную русалочку, которую так и зовут - Ундина. Она занимается берлинской архитектурой, будучи гидом и чувствуя себя в одном из лучших городов мира как рыба в воде. А как рыба без воды она ощущает себя, когда видит, что ее Йоханнес ее бросил. По легенде, являясь гордым водяным духом, Ундина должна умертвить неверного ей возлюбленного, ради которого она пожертвовала своим бессмертием. Но героиня современной городской сказки - в большей степени независимая эмансипированная гражданка, чем закомплексованное мифологическое создание: она решает не пачкаться об Йоханнеса, сосредоточившись вместо него на близком ей по духу и профессиональной принадлежности парне-аквалангисте. Стильная, лаконичная, изысканная работа лидера «берлинской школы» Кристиана Петцольда - освежает, как дуновение реки Шпрее, в которой резвится много ундин.

2 сентября

«Никогда, редко, иногда, всегда» (США)

Режиссер - Элайза Хиттман

Спецприз жюри фестиваля Сандэнс-2020, Гран-при Берлинского фестиваля 2020

Сдержанная гинекологическая драма о 17-летней девушке, отправившейся в Нью-Йорк делать аборт и (спойлер!) таки его сделавшей. Вынесенные в название наречия - варианты ответа на вопросы, которые задаёт девушке перед операцией психолог относительно применявшегося к ней сексуального насилия. Фильм не играет в поддавки со зрителем, не выносит моральных вердиктов и не даёт исчерпывающих ответов. Такое простое, но вполне себе действенное кино окажется очень к месту на рецепциях гинекологических клиник или на уроках сексуального образования в средних школах (но их, кажется, заменили уроками богослужения), ибо показывать его надо прежде всего 14-летним подросткам, а не взрослым фестивальным мужчинам и женщинам, некоторые из которых уже забыли, а некоторые никогда ничего и не знали про секс.

3 сентября

«Ассистентка» (США)

Режиссер - Китти Грин

Участник фестивалей в Теллурайде (2019), Сандэнсе (2020), Берлине (2020)

Спокойный и деликатный фильм мастерски погружает нас в обстановку, сделавшую неизбежным движение #MeToo.

Дебютант в игровом кино, Китти Грин - известная документалистка, поэтому истории, которую она рассказывает, веришь безоговорочно. Прославившаяся в сериале «Озарк» Джулия Гарнер безукоризненно играет юную ассистентку крупного голливудского продюсера уровня Харви Вайнштейна, который не назван и не появляется в кадре, что не снижает его высокой токсичности. Помимо рутинной офисной деятельности от рассвета и до заката в обязанности ассистентки входит прием красивых молодых девушек, приглашенных на собеседование ее боссом. Что-то подсказывает девушке, что ее планам стать успешным продюсером, едва ли суждено осуществиться - им помешает накапливающееся в ее организме отвращение. Этот спокойный и деликатный фильм не несет свой важный месседж перед собой на блюде, а мастерски погружает нас в обстановку, сделавшую неизбежным движение #MeToo.

«Побочный эффект» (Россия)

Режиссер - Алексей Казаков

Еще один дебют. Молодежный хоррор сценариста дилогии «Горько!» Алексея Казакова, «Побочный эффект» оригинально комментирует недавнюю историю нашего государства, выбирая своим местом действия знаменитый Дом на Набережной, располагающийся аккурат через дорогу от Института «Стрелка». В этом доме много лет назад в большом количестве проживали члены сталинской номенклатуры, впоследствии расстрелянные своим начальником. Сейчас эти пространства превратились в комфортабельные лофты, но начинка этих дорогостоящих стен осталось той же. В живущие в них мрак и зловоние и предлагает погрузиться автор фильма. Главный герой (Семен Серзин) проявил слабину, когда на него с его девушкой (Марина Васильева) напали грабители, и теперь с целью избавления от памяти он отправляется к модной экстрасенске (Александра Ревенко). Та помещает клиентов в Дом на Набережной, где стирание болезненных воспоминаний накладывается на не менее болезненное обретение исторической памяти. То, что столь непростую тему автор решает в форме популярного жанрового кино, пусть и задуманного лучше, чем исполненного, - вызывает большое воодушевление.

4 сентября

«Плохие сказки» (Италия)

Режиссеры - Дамиано и Фабио Д’Инноченцо

«Серебряный медведь» Берлинского фестиваля 2020 за лучший сценарий

Фильм молодых братьев-близнецов Д'Инноченцо - мозаическое полотно о расплате детей за ужасный мир, который создали им родители. Район, где совсем конченные лузеры, подъедающие за кем-то пиццу, соседствуют с относительно благополучными, но временно безработными гражданами, мечтает разрушить до основания сын одной из семейных пар, самой благополучной. И пусть это у него не сразу выходит (как и первый секс, на который его подбивает девочка под влиянием увиденного в папином телефоне порно), возможность всегда представится, если к ней стремиться. Этот всего лишь второй фильм стремительно прогрессирующих братьев можно назвать «Красотой по- итальянски»: он довольно бескомпромиссно сдирает покровы с реальности, в которой многие видят только гламур.

«Гнездо» (США - Великобритания)

Режиссер - Шон Дуркин

Участник фестиваля Сандэнс 2020

«Гнездо» - фильм, нетривиально решающий тему ужаса повседневной жизни.

Еще один фильм, нетривиально решающий тему ужаса повседневной жизни. Семья амбициозного британского брокера (Джуд Ло), одержимого жаждой обогащения, возвращается из Нью-Йорка в Англию и заселяется в огромный, медленно расползающийся «дом с привидениями». И хотя многое в нем кажется угрожающим, не ждите появления банальных призраков в ночных сорочках - они не появятся. Разложение и распад возьмут на себя сами члены этого практически идеального семейства. Они оказываются в заложниках не у дома с его поскрипывающими половицами, а у своих непреодолимых психологических комплексов и зависимостей. Спасется лишь тот, кто их преодолеет.

5 сентября

«Ширли» (США)

Режиссер - Жозефин Декер

Специальный приз жюри фестиваля Сандэнс-2020, участник Берлинского фестиваля 2020

«Ширли» - еще одна готическая драма.

И еще одна готическая драма, точнее еще одна вариация этого жанра. На сей раз главная героиня - писательница Ширли Джексон, произведениями которой вдохновлялся сам Стэнли Кубрик и по мотивам которых «Нетфликс» снял сериал «Призраки дома на холме». Звезда «Рассказа служанки» Элизабет Мосс играет Ширли неряшливой теткой, как курица, озабоченной высиживанием своего воображения. Провидение посылает ей и ее мужу (Майкл Стулбарг из «Зови меня своим именем») настоящий подарок: молодую чету, энергией которой можно вампирски подпитываться. Ведь девушка вынашивает ребенка, а Ширли - новый роман, и это в чем-то сходные физиологические процессы.

6 сентября

«Зла не существует» (Иран)

Режиссер - Мохаммад Расулоф

«Золотой медведь» Берлинского фестиваля 2020

Фильм «Зла не существует» самый отчаянный и острый.

Иранского режиссера Мохаммада Расулофа после каннской премьеры фильма «Честный человек» местная власть бросила на год в тюрьму, обвинив его в «подрыве национальной безопасности» и «распространении пропаганды» и наложив пожизненный запрет на его профессиональную деятельность. Его ответ - фильм «Зла не существует», самый его отчаянный и острый, настоящее партизанское кино: в кульминационной сцене даже звучит песня «Белла, чао» - знаменитый гимн итальянских партизан. Фильм разделён на четыре части, четыре вольно связанные друг с другом истории (снять четыре короткометражки находящемуся под надзором режиссеру было проще, чем один полный метр). Они объединены жёсткой критикой драконовской иранской системы правосудия, отправляющей на смертную казнь политических диссидентов и заставляющей становиться убийцами совершенно не расположенных к этому виду деятельности людей. В Иране солдаты, проходящие военную службу, могут попасть в ряды палачей, в чью задачу входит вышибать из-под осужденных стул перед повешением. Герои трех новелл - люди, вынужденные это делать против своей воли и убеждений. Но публицистическое послание фильма заключено в словах одной из эпизодических героинь: «Всегда можно сказать «нет». И в фразе одного из героев, решающегося на бунт: «Я скорее убью того, кто заставляет меня быть палачом». Хотя среди персонажей есть и те, кто попал в палачи отнюдь не по воле случая, кто вполне дорожит своей работой, приносящей и благосостояние, и удовлетворение - как окладистый положительный мужчина, который спасает кошку, покупает дочери пиццу, заботится о матери, и вообще по нему ничего такого не скажешь. Это самый заурядный носитель того самого банального зла, которое время от времени способно приобретать самые космические масштабы.