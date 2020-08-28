Новые политические партии делают ставки на интернет-пользователей

Минюст зарегистрировал сразу четыре новых партии/ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не только «Единой Россией» и «КПРФ» и «ЛДПР» живет сегодня политическая платформа в стране. Весной Минюст зарегистрировал сразу четыре новых партии, которые уже активно участвуют в региональных выборах в Единый день голосования 13 сентября 2020 года. И это только начало, дальше — в 2021-м выборы в Госдуму. Что это за партии и что они обещают своим избирателям в материале «КП».

Это «За правду» писателя Захара Прилепина, «Новые люди» во главе с предпринимателем Алексеем Нечаевым, Партия прямой демократии создателя игры World of Tanks Вячеслава Макарова и «Зеленая альтернатива» экологического активиста Руслана Хвостова. Вот политические новинки Единого дня голосования-2020.

Прямо накануне выборов все лидеры новых политических образований собрались в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ). Чтобы познакомиться, посмотреть друг на друга лично и ответить на каверзные вопросы экспертов. Так называемый ПолитТехКранч — модный формат политического общения.

Вячеслав Макаров, Партия прямой демократии: «Не стоит думать, что есть какие-то особые интернет-люди»

- Про вашу партию говорят, что это политическое движение абсолютного Интернета. Скажите, у вас вообще какие-нибудь оффлайн мероприятия проходят? Кто они вообще ваши избиратели?- спросили эксперты у лидера Партии прямой демократии Вячеслава Макарова.

- Проходят. Но минимальное количество. Но не надо думать, что существуют какие-то особые интернет-люди. По статистике смартфоны с доступом в Интернет есть у 90% пользователей мобильных сетей. И, когда было голосование за поправки в Конституцию в Москве, электронно проголосовали порядка 1 000 000 человек. А опыт привлечения людей через Интернет у меня велик.

С этим поспорить сложно. Макаров создатель очень популярной интернет-игры World of Tanks. Но сейчас (временно) сложил полномочия гендиректора, чтобы вплотную заняться политикой. Идеология Партии прямой демократии предельно простая — делать то, что хочет народ. И лозунг у них такой: «Мы возвращаем политику людям». А основной платформой действия они выбрали Интернет, считая, что в реальности ни городов, ни сёл больше нет, «все мы живём в Интернете».

- Депутаты — это проводники мнения избирателей. Мы должны стать рупором для тех, кто нас поддерживает, - считает Вячеслав Макаров.

- Вы оппозиционная партия или как?

- А это как люди скажут.

Партия имеет отделения уже в 46 регионах.

Алексей Нечаев, лидер партии «Новые люди»: «Наш электорат — люди, которые создают рабочие места, а не ищут их»

Алексей Нечаев — известный бизнесмен. Основатель российского косметического гиганта «Фаберлик». Но этой весной подался в политику и зарегистрировал партию. От партии "Новые люди" на выборы разного уровня в 13 регионах выдвинусь 452 кандидата.

- Мы свою партию строим, как большую общественную систему, и за три месяца существования уже привлекли 150 000 сторонников. Своим электоратом мы видим людей, которые создают рабочие места, а не ищут их. — Заявил Нечаев. - Конкуренция — это очень хорошо. И ее маловато, особенно в политике. При этом у людей есть запрос на обновление власти. Те партии, которые сейчас представлены, можно сказать — это одна структура. Что отличает «Новых людей» от остальных. Мы не только критикуем, но и предлагаем конкретные решения. Например, провести реформу МВД, должности главы СК, прокуратуры, судейского состава тоже должны быть выборными. Нужна реформа дорог — сделать отбойники, убрать эти мобильные засады, которые никак не способствуют снижению аварий, а только раздражают. Снизить бюрократию в школах. Еще выгодное отличие нашей партии — региональные кандидаты уже ведут свои проекты (всего 270 ). И будут их вести, даже если не выиграют депутатский мандат.

Алексей Нечаев. Фото: Пресс-служба партии "Новые люди"

Человек бизнеса Нечаев не очень позитивно смотрит на существующие методы современной политической борьбы.

- Социальные лифты не только вверх должны возить, но и вниз. Вот в Воронеже действующая партия «Единая Россия» взялась застраивать дворы. А нас с нашими идеями не допустили даже к выборам. В итоге в этом регионе не будет никакого обновления.

- У вашей партии как будто нет политического содержания. Ответ «обновление» не всех устраивает. Обычно новички начинают с того, что критикуют действующая власть. Что в этом смысле отличает вас от партии «Яблока» или «Партии Роста»?

- Знаете, в бизнесе другая конкуренция. У нас даже мысли никогда не было критиковать «l'oreal» или другие косметические бренды. Я понимаю, что в политике все не так. Но мы устали от вражды, давайте будем считать, что у нас партия Мира.

Руслан Хвостов, партия «Зеленая альтернатива»: «Нужна национализация предприятий, работающих на природных ресурсах»

- Кто ваши избиратели?

- Таких по нашим оценкам около 15% избирателей. Мы хотим их всех объединить. — Говорит Хвостов. — Из политических задач — национализация предприятий, использующих природные ресурсы. Это позволит обеспечить гражданам безусловный базовый доход. Пусть и не большую сумму, но которая позволяла бы, например, закрывать счета за коммуналку, но и не даст залечь на диване и ничего не делать. Так же в планах реформа системы налогообложения, чтобы не работодатель платил за работников налоги, а они сами. Это, мы считаем, повысит вовлеченность в дела страны.

На сегодняшний день партия представлена в 48 регионах. Но планирует расширить спектр своего влияния до 60-ти и рассчитывает на успех на выборах — и сентябрьских, и в будущих думских.

- Мы планируем набрать 5-7% голосов. — Говорит Хвостов.

Партия «За правду» Захара Прилепина видит своим «коньком» идеологию и сохранение русского языка

На ПолитТехКранче интересы партии «За правду» представлял его заместитель Александр Казаков.

- Мы не ищем повестку и не загоняем себя в нишу. Мы партия большинства в этом ключе и будем работать. А большинство сейчас просит защиту от агрессивно нападающих меньшинств, в том числе и сексуальных, культурных и прочих, которые пытаются захватить мир, - уверенно заявил Казаков. - Наши активисты вышли из Донбасса, буквально из окопов. При этом «За правду» самая цифровая партия, мы это хорошо осознали в период карантина. Современные технологии позволят любому человеку от Калининграда до Камчатки выйти на связь с нашими лидерами и задать свой вопрос. И мы партия идеологии.

Захар Прилепин/ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- В чем идеология вашей партии? - спросили представителя «За правду».

- В недопустимости социального расслоения. В том, что необходима прогрессивная шкала налогообложения. В национализации предприятий для обеспечения людей базовым доходом. Мы видим минимальную цифру в 2500 рублей на человека в месяц. И мы готовы защищать русский язык там, где он есть. Речь не идет о том, что где есть русский язык, там Россия. Не хочу сейчас вдаваться в подробности, но у нас есть большой проект восстановления Империи. По нашему мнению политическая система нулевых, которая очень хорошо работала в свое время, сейчас уже себя изжила. И те четыре партии, что представлены в Госдуме, фактически управляются из одного кабинет, который вообще в другом месте. Нужно обновление власти.

Вот такие политические новички будут биться за голоса избирателей в регионах 13 сентября. Это некий старт, чтобы потом в 2021 уже сражаться за мандаты в Госдуме.

Эксперты, участвующие в диалоге, а это известные политологи - член Общественной палаты РФ Фирдус Алиев, президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев, президент Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский — отметили основное. В политическом мире России пахнуло свежестью. А появление новых партий говорит о том, что система власти работает, она открыта, легитимна и конкурентоспособна.