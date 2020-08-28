Строительство нового зимовочного комплекса антарктической станции «Восток» завершено

Завершено создание нового зимовочного комплекса антарктической станции «Восток». Фото: Предоставлено пресс-служба Минприроды

В Ленинградской области завершено создание нового зимовочного комплекса антарктической станции «Восток». Планируется, что уже 1 октября начнется ее транспортировка в Антарктику, к месту базирования, где новый комплекс заменит предыдущий, построенный более 30 лет назад. Новый комплекс позволит обеспечить комфортные условия для жизни и работы российских ученых и полярников.

Станция Восток основана 16 декабря 1957 года. На данный момент она является единственной российской внутриконтинентальной антарктической станцией. Фото: Предоставлено пресс-служба Минприроды

Антарктический комплекс в сборке показали 27 августа. В частности, его осмотрели вице-премьер Виктория Абрамченко, министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, руководитель Росгидромета Игорь Шумаков, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правления компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон.

В осмотре комплекса антарктической станции «Восток» приняли участие вице-премьер Виктория Абрамченко, министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, руководитель Росгидромета Игорь Шумаков, губернатор Ленинградской области Александр Дрозде

«Обновление российских антарктических станций ведется в соответствии с распоряжением президента страны. Главная цель нового зимовочного комплекса станции «Восток» – укрепление позиций российской науки в Антарктике», – отметила в ходе осмотра Виктория Абрамченко.

Новый комплекс антарктической станции «Восток» сделает проживание полярников комфортным. Фото: Предоставлено пресс-служба Минприроды

Она напомнила, что ранее на заседании правительства была утверждена Стратегия развития деятельности Российской Федерации в Антарктике до 2030 года. Документом, в частности, предусматривается укрепление материально-технической инфраструктуры страны – модернизация структуры зимовочных станций, создание на основе сезонной полевой базы «Русская» круглогодично действующей станции, а также проектирование и строительство нового научно-исследовательского судна ледового класса.