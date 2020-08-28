Амбиции жены мэра Нью-Йорка обходятся городской казне в $2 миллиона в год

Билл де Блазио стал первым мэром крупного американского города, состоящим в смешанном браке Фото: EAST NEWS

Во время коронакризиса, вызвавшего закрытие огромного числа бизнесов и массовые увольнения муниципальных работников, жена мэра Нью-Йорка Билла де Блазио Ширлейн МакКрэй продолжает пользоваться услугами 14 помощников, которые обходятся бюджету города в 2 миллиона долларов ежегодно.

Среди сотрудников, от услуг которых МакКрэй не может отказаться, числятся: директор по связям с общественностью с годовой зарплатой в $143 тысяч; специальный помощник из офиса мэра с зарплатой в $115 тысяч; спичрайтер с заработной платой в $17 тысяч.

При этом ряд помощников жены мэра получили свои должности уже во время пандемии, то есть, в тот момент, когда в городе начались массовые увольнения, а город столкнулся с необходимостью сократить численность муниципальных работников на 22 тысячи человек.

«Сколько денег налогоплательщиков будет воровать жена мэра перед уходом с поста? Как она может спать по ночам, нанимая этих хакеров, зная, что осенью огромное количество городских работников будут уволены? Это позор!» – заявил член городского совета Эрик Ульрих.

Наем сотрудников для МакКрэй во время пандемии не афишировался, а численность ее штата и их оклады стали известны в рамках запроса СМИ, апеллировавших к Закону о свободе информации.

В самой мэрии города оправдываются и заявляют, что команда жены мэра «неустанно работает» над решением проблемам домашнего насилия и психического здоровья нью-йоркцев, что благотворно влияет на преодоление городом трудностей, вызванных пандемией.

Ширлейн МакКрэй – афроамериканка, ей 66 лет и она на 7 лет старше своего мужа. Американские СМИ называют ее писателем, редактором, общественным и политическим деятелем. В 70-х годах прошлого века она была одной из активисток гей-движения, открыто признавая себя лесбиянкой. В 1979 году в эссе для журнала Essence МакКрэй заявила о своей радости по поводу определения с ориентацией до того момента, пока «не испортила жизнь какому-нибудь мужчине».

Все изменилось в 1991 году, когда МакКрэй познакомилась с Биллом де Блазио (будущие супруги работали в администрации тогдашнего мэра Нью-Йорка Дэвида Динкинса). Через три года Билл и Ширлейн поженились. У них двое общих детей – Данте и Чиара.

Билл де Блазио стал первым мэром крупного американского города, состоящим в смешанном браке.