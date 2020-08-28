Начато производство компактного экспресс-теста на COVID-19 размером с кредитную карту

С помощью ватного тампона осуществляется забор материала со слизистой носа. Результат будет готов через 15 минут Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская компания Abbott Laboratories получила разрешение на производство компактного экспресс-теста на коронавирус.

Одноразовый комплект BinaxNow размером с кредитную карту стоит $5.

С помощью ватного тампона осуществляется забор материала со слизистой носа. Результат будет готов через 15 минут.

Тест рекомендуют использовать для диагностики пациентов, у которых либо нет никаких симптомов коронавируса, либо те или иные из них появились в течение последних семи дней.

Производители заверяют, что точность результата составляет 97%.

Кроме того, результаты теста можно связать с бесплатным мобильным приложением, генерирующим QR-коды, которые можно использовать в качестве цифровых пропусков.

Планируется, что уже в сентябре будет произведено несколько десятков миллионов таких тестов, а в октябре этот показатель достигнет 50 миллионов.

МЕЖДУ ТЕМ

Америка начала мстить России за изобретение вакцины от коронавируса

США ввели санкции против НИИ Минобороны России, где разрабатывали прививку от COVID-19 (подробности)