Сестра Ким Чен Ына не появлялась на публике с конца июля

Эксперты говорят, что в отсутствии Ким Ё Чжон на публике нет ничего необычного, она может быть занята другими делами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ким Ё Чжон, родная сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, не появлялась на публике с конца июля.

Южнокорейское издание Chosun Ilbo предполагает, что это является еще одним свидетельством того, что в ее руки переходит все больше полномочий. И связывает это с ранее опубликованными сообщениями о том, что Ким Ё Чжон хоть и не была официально назначена преемницей своего брата, она все равно исполняет роль его фактического заместителя.

В то же время в Северной Корее из поля зрения публики не раз и не два исчезали на время или навсегда все те, кого западные СМИ называли человеком №2 в КНДР.

Последний раз Ким Ё Чжон видели стоявшей рядом с Ким Чен Ыном на церемонии награждения военнослужащих северокорейской армии памятными пистолетами в 67-ую годовщину окончания Корейской войны. Но ее не было на опубликованных северокорейскими СМИ фотографиях, когда в начале этой недели Ким Чен Ын проводил совещание по вопросам борьбы с коронавирусом и подготовке к тайфуну. Эти фото были опубликованы сразу после того, как в некоторых южнокорейских СМИ появились сообщения о том, что Ким Чен Ын впал в кому.

Другие эксперты говорят, что в отсутствии Ким Ё Чжон на публике нет ничего необычного, она может быть занята другими делами.