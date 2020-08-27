«Единая Россия» сохранит ключевую роль в политической системе

В 2020 году единый день голосования, когда по всей страны пройдут выборы в различные органы власти, запланировано на 13 сентября. Нынешние выборы проходит в особых условиях — это обусловлено недавним голосованием по поправкам в Конституцию и кампанией по выборам в Госдуму в 2021 году. Об этом сообщили эксперты во время организованного Фондом развития гражданского общества круглого стола «ЕДГ-2020: сценарии кампаний и прогноз результатов».

ИЗБИРАТЕЛЬ СТАЛ ПРАГМАТИЧНЕЕ

Выборы губернаторов в этом году пройдут в 18 регионах. Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин отметил, что запрос на обновление, который существовал в обществе, больше не играет столь важной роли — соответственно, шансы на переизбрание у действующих глав регионов высоки.

«Действующие руководители, которые работают целый срок, и их работа достаточно высоко оцениваются избирателем, имеют шансы выше новичков, - сообщил политолог. - Примеры — кампания в Ленинградской области, Татарстане и ряде других регионов. Поэтому если есть достижения, признаваемые жителями субъектов, если в регионе все хорошо, то люди выступают скорее за стабильность, чем за перемены».

Эксперт считает, что политическую кампанию в этом году необходимо строиться на реальных делах, а не на агитации. Это подтверждается и данными социологии. Социолог Виктор Потуремский отметил, что в обществе действуют два главных настроения.

«С одной стороны, это иррациональные страхи и даже, я бы сказал, посттравматические депрессии. А с другой — поведение избирателей стало гораздо прагматичнее и рациональнее. Повторюсь, если нет хороших дел, то пиаром это компенсировать невозможно. Важна скорость принятия решений, конкретные результаты, и когда власть действует не в логике причинения добра, а решает реальные проблемы людей и действует точно их запросам», — отметил эксперт.

При этом, по его словам, выросли требования к качеству коммуникации между властью и населением. Люди хотят, чтобы власть была не просто близка, а быстро реагировала на их проблемы. В обществе растет запроса на справедливость и равенство любого гражданина страны всех перед законом.

В ГОСДУМУ ПРОЙДУТ МАЛЫЕ ПАРТИИ

В нынешних условиях, по мнению политологов, важна расстановка сил после выборов в региональных парламентах. Доступ к власти, по словам Константина Костина, становится «сильным аргументом» в рамках предвыборной кампании. С этой точки зрения «Единая Россия» остается главной политической силой в стране. Напомним, «Единая Россия» выдвинула и поддержала кандидатов в губернаторы в 17 регионах из 18.

«На это несколько причин: у «Единой России» самая развитая в сравнении с другими партиями инфраструктура, количество региональных отделений, актива. И самое главное — у партии достаточно твердая база сторонников, с которой «Единая Россия» самыми разными способами постоянно взаимодействует. Второе — максимальная встроенность в работу муниципальных и региональных органов власти. То есть, даже те избиратели, которые без особого энтузиазма относятся к партии, понимают, что тем не менее «Единая Россия» обладает наибольшими возможностями для выполнения своих обещаний и решения их проблем», — отметил Константин Костин.

Отдельно эксперт остановился на работе партии в пандемию. На основании этих трех составляющих можно делать оптимистичные прогнозы.

«Единая Россия» из всех партий наиболее активно вела волонтерскую работу, и, соответственно, это было замечено и оценено гражданами. Ситуативно это очень хорошо добавило партии. «Единая Россия» во всех субъектах скорее всего сформирует фракции большинства. Где-то может быть небольшое проседание, которое партия компенсирует победами в одномандатных округах», — подчеркнул Константин Костин.

С другой стороны, еще одним трендом этого ЕДГ становится участие в голосованиях новых малых партий, которые в ряде регионов имеют серьезные шансы отодвинуть системную оппозицию и получить мандаты в региональных заксобраниях — это, в свою очередь, дает им право на участие в выборах в Госдуму. Соответственно, круг участников голосования в 2021 году пополнится новыми лицами.