С 1 сентября в школах начнутся акции экологического воспитания

«Экозабота» призвана привлечь самых юных членов общества к защите окружающей среды. Фото: shutterstock.com.

В Исполкоме Общероссийского народного фронта (ОНФ) прошла онлайн пресс-конференция, посвященная новому проекту «Экозабота», направленному на формирование с детства экологических привычек и бережное отношение к природе.

По словам автора проекта Александра Когана, старт акции будет дан 1 сентября, когда в большинстве школ России пройдут экологические часы. Задать вопросы и изучить проблемы экологии в теории юные экологи смогут с помощью образовательной платформы Учи.ру, созданной при поддержке Минпросвещения России.

- На Учи.ру представлены школьные предметы, при этом мы всегда стремимся давать ученикам и учителям дополнительную пользу за рамками школьной программы. Есть ценностно значимые темы, такие как экология и бережное отношение к окружающей среде, которые мы считаем важным освещать. Мы рады, что реализуя данный проект совместно с ОНФ и при поддержке Министерства просвещения, можем способствовать развитию экологической культуры миллионов школьников России, - подчеркнул заместитель генерального директора Учи.ру Сергей Веременко.

На сайте проекта eco.uchi.ru ребят ждут методические рекомендации и интерактивный урок «Экология – это всё, что нас окружает» с готовыми сценариями, заданиями и викторинами для всех возрастов.

Практическая же часть проекта начнется 1 сентября со сбора школьниками использованных батареек. Ученики почти 3 тысяч школ - участников «Экозаботы» из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Кировской, Саратовской, Курганской областей, Удмуртии, Башкирии, Краснодарского края и других регионов - смогут сдать отжившие свой век энергоносители в специально установленные контейнеры.

- Мы нечасто задумываемся о том, как сильно влияем на окружающий мир, используя природные ресурсы, каждый день потребляем воду, электроэнергию. А ведь все это и есть экология, которая нас окружает, - рассказал Александр Коган. - Проект «Экозабота» – это больше чем сбор батареек в школах. С помощью проведения мастер-классов, конкурсов, семинаров и интерактивных уроков легко удастся привлечь школьников к теме экологии. Самое главное, что сами дети получают такие знания с удовольствием.

Батарейки соберет специализированная компания для их последующей утилизации на заводе в Челябинске.

Важность проекта отметили не только инициаторы и эксперты, но и педагоги.

- Проект «Экозабота» – это прекрасная возможность рассказать школьникам о сохранении ресурсов планеты и, благодаря участию в проекте наших социальных партнеров, уже с начальной школы делать первые шаги на пути профессионального и предпрофессионального образования в рамках вебинаров, мастер-классов и увлекательных мероприятий, направленных на формирование комплексных знаний и представлений на пересечении технологических и естественнонаучных областей, – отметила директор московской школы № 158 Зоя Чернышева.

По словам экспертов, участие школ в проекте формирует у учеников экологическую культуру и позитивное отношение к природе, развивает творческие и интеллектуальные способности.