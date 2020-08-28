Авиашоу на форуме «Армия 2020» 28 августа: прямая онлайн-трансляция

В небо над столичным регионом взмоют и покажут свои новые программы знаменитые «Русские витязи» и «Стрижи» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиашоу на аэродроме «Кубинка» - одно из самых ожидаемых зрителями военного форума «Армия 2020» событие, которое проходит параллельно с другими армейскими играми. Сегодня в полдень в небо над столичным регионом взмоют и покажут свои новые программы знаменитые «Русские витязи» и «Стрижи». «Комсомольская правда» проведет прямую онлайн-трансляцию авиашоу на форуме «Армия 2020» 28 августа, начало в 11:30 по московскому времени.

Среди тех, кто сегодня будет исполнять в небе фигуры высшего пилотажа, единственная в России группа на спортивных поршневых самолетах «Первый полет». Причем в команде профессиональных летчиков есть женщина, которая обещает исполнить сложнейший трюк «Зеркало».

Военный форум «Армия» в стране проводили уже пять раз – каждый из них получал все больше признания и интереса со стороны зрителей.

«Армия 2020» станет площадкой для демонстрации новейших видов оружия. Масштабный форум пройдет на трех площадках рядом с Москвой: выставочном центре «Патриот», полигоне «Алабино» и на аэродроме «Кубинка». Мероприятия будут проходит с 23 по 29 августа, но посетить форум зрители смогут лишь в три последних дня 27,28 и 29 числа.