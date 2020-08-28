15 секунд на то, чтобы погуглить

Абитуриенты – ребята явно умные, рассудительные – ориентировались только в тех предметах, которые им нужны были для поступления в вуз Фото: Алексей БУЛАТОВ

- А у меня есть 15 секунд, чтобы погуглить? – спросила шустрая девица на онлайн собеседовании поступавших на факультет журналистики. И обезоруживающе улыбнулась.

А спросил-то я всего ничего – какие две реки протекают через Нижний Новгород. Это даже не чеховский вопрос про то, куда впадает Волга.

Абитуриенты – ребята явно умные, рассудительные – ориентировались только в тех предметах, которые им нужны были для поступления в вуз. Шаг влево – в географию, вправо – в историю – в 8 случаях из 10 означал провал.

При этом на вопрос – «Какие книжки читаете?» они, не сговариваясь отвечали: «Какие нужно по кодификатору». (Кто не знает, что это – поздравляю! – погуглите).

Обычно в этом месте (когда жалуются на необразованную современную молодежь) кто-нибудь хмыкнет:

— Это все ЕГЭ. Развалил он наше образование.

И тогда мне вспоминается своя школа 40 лет назад («верните нам советское образование» - лейтмотив нынешнего дня). Одна из лучших в одном из самых образованных городов СССР. Пытаюсь представить своих одноклассников и сообразить - ответили ли бы они про Нижний Новгород. И печально думаю - вряд ли.

Проблема на самом деле не в ЕГЭ и не в возврате советского образования.

Кстати, уже в 1984 году система образования руководство страной не устраивала. И было даже специальное постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнеи шем совершенствовании общего среднего образования молодежи и улучшении условии работы общеобразовательнои школы». Речь шла и о слишком большой нагрузке на учеников, и о переполненных классах, и о низком качестве скучных учебников. Убирай идеологическую составляющую – и публикуй сегодня как свежий документ.

Проблема в том, что, по сути дела, несмотря на то, что мы живем уже при третьем с начала 90-х образовательном стандарте, авгиевы конюшни формул, понятий и цифр так и не почистили. В 80-е, 90-е было еще ничего. А потом наступили цифровые времена. Знаний, которые хотелось бы впихнуть в детей, становится все больше и больше. Требования растут. Исследования последнего десятилетия: если ученики хотят хорошо освоить всю школьную программу, рабочий их день должен продолжаться гораздо дольше, чем у взрослых.

И дети, как существа, легко приспосабливающиеся к обстоятельствам, сообразили, как обойти вал школьных знаний. Причем, большая частью им непонятных, мало применимых и, главное, – по-прежнему изложенных скучно-велеречивым языком. Отсюда и: « - А у меня есть 15 секунд, чтобы погуглить?»

Мы не умеем учить детей в пору бурного роста объемов информации, порождённого развитием цифровых технологий. Мы – взрослые – хотим, чтобы было так, как в нашем детстве. «Таблицу умножения выучил? Сколько будет 8 на 9?» А современный школьник кивнет и закрытыми глазами наберет нужные цифры на калькуляторе в смартфоне.

Ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко недавно приводил пример: на уроке биологии изучают строение клетки. Но кто из учителей в этом году догадался «приземлить» этот важный урок, объяснив, как именно в клетку проникает ковидный вирус, как маскируется и почему он становится таким опасным разрушителем? Согласитесь, совсем другое занятие бы получилось.

И тут возникает вопрос: что из всего вала информации дети действительно должны помнить, понимать, отложить в своей голове? Что им действительно пригодится в жизни? А что им достаточно погуглить и не нужно их заставлять это заучивать? Может главное — это не исторические даты или формулы, а умение найти их в нужный момент, понять и правильно применить?

Помню, на одном из больших совещаний в тогда еще едином Минобрнауки обсуждали, как в новый стандарт «впихнуть» старую физику. И оказалось, что совершенно легко можно 17 тем из курса убрать. То есть логика была не в том, чтобы проредить курс, выделив главное для современного ребенка, а подогнать под новый документ.

И дети-приспособленцы нам говорят: «Ах, вы так? Пожалуйста!». Они смиренно загружают кучу неосмысленных текстов в свою оперативную память и легко вытряхивают их из головы, когда заканчиваются экзамены и контрольные.

Пандемия и вынужденный дистант нас все равно приведут к необходимости «встряхнуть» школьный курс. Нам нужно определиться: вот основа - знания, которые нужно понять запомнить, чтобы быть успешным в жизни. Вот стихи, которые нужно заучить, чтобы понимать культуру и историю своей страны. Вот необходимый набор формул – они обеспечивают безопасность. А вот то – что можно найти в интернете, когда понадобиться.

Но и умение работать в команде, навыки критического мышления, знание, как коммуницировать с другими – это тоже нужно нужно изучать в школе наравне со строением пестика.

В одном из учебников (пусть не обижаются сибиряки) нашел главу про «различия в рельефе и ресурснои базе в Кузецко-Алтаи ском и Обь-Иртышском подраи онах». Такой, мягко говоря необязательной информации в курсе географии немало. И в конце концов это и приводит к тому, что даже ключевые города на крупных реках страны дети не знают: вся эта наука ассоциируется у них со словом «тоска»…

Нам не детей нужно обвинять в невежестве, а думать над тем, как самим шагнуть перед, сделав содержание школьного обучения современным, понятным, увлекательным, заточенным на то, чтобы дать ребятам опору в неопределенном будущем.

И пусть себе гуглят на здоровье (я тоже все чаще гуглю – много новых понятий появляется). Но пусть у них в голове, в долговременной памяти будут важные, осознанные, базовые понятия, которые не нуждаются в подсказке из интернета. А не те, что приписаны в кодификаторе.