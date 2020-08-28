Дональд Трамп в своей речи на общенациональном съезде республиканцев Россию не упомянул

Про Россию Трамп в своей речи не сказал ни слова, но явно имел ее в виду, когда заверял всех в том, что США первыми изобретут вакцину от коронавируса Фото: REUTERS

В США закончился общенациональный съезд Республиканской партии США. Это главное мероприятие предвыборной президентской кампании, в ходе которого кандидат на пост главы государства дает свое согласие баллотироваться и произносит программную речь.

Выступавшие до действующего президента США его соратники по партии говорили, что главными целями ближайших четыре лет для республиканцев будут борьба с коронавирусной пандемией и расовой дискриминацией.

Трамп говорил больше часа, заверив в начале, что США еще до конца текущего года разработают метод лечения коронавируса и вакцину от него.

Он опроверг утверждения, согласно которым из-за пандемии Америка все сильнее погружается в экономический кризис.

Конечно же, не обошлось без упреков в адрес главного соперника – демократа Джо Байдена. Трамп вспомнил его, когда речь зашла о расовой дискриминации.

- Ваш голос определит, будем ли мы защищать законопослушных американцев или дадим свободу жестоким анархистам, агитаторам и преступникам, которые угрожают нашим гражданам, - обратился к избирателям Трамп и пообещал, что если ему доверят управление страной еще на 4 года, что насилию в США будет положен конец. И на всякий довершил публичное унижение Байдена:

- Вся история Байдена – это позорный список самых катастрофических предательств и ошибок в нашей жизни. Он всю свою жизнь провел не на той стороне истории.

В аспекте внешней политики действующий президент США сосредоточился исключительно на Китае и Ближнем Востоке.

- Меня просили не противостоять Китаю, но я не могу позволить КНР красть наши рабочие места, грабить нас и нашу страну, - заявил Трамп. - Я сдержал слово перед американским народом. Мы предприняли самые жесткие и серьезные действия против Китая в истории Америки.

Про Россию Трамп в своей речи не сказал ни слова, но явно имел ее в виду, когда заверял всех в том, что США первыми изобретут вакцину от коронавируса, а заодно еще и зачем-то отправят на Луну первую женщину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В США завершился общенациональный съезд Демократической партии

Американские демократы провели мероприятие года – общенациональный съезд, на котором они официально утвердили Джо Байдена в качестве кандидата в президенты США (подробности).