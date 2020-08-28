Родные и близкие скрывают истинный диагноз Бориса Корчевникова

Борис Корчевников не комментирует сообщения о своей болезни Фото: Борис КУДРЯВОВ

Поклонники который день следят за новостями о состоянии здоровья Бориса Корчевникова. Несколько дней назад появилась информация о том, что 38-летнему артисту стало хуже.

Борис Корчевников не комментирует сообщения о своей болезни. Говорят, что он стремительно теряет слух на фоне возможного рецидива опухоли. На днях концертный директор артиста Табриз Шахиди заверил, что его подопечный полон сил и готов к работе.

Многие ждали реакции матери ведущего. Ирина Леонидовна откровенно рассказала о самочувствии звездного сына другу семьи Владимиру Березину. При этом женщина попросила диктора не разглашать эти подробности светским хроникерам.

"Я поговорил с Ириной Леонидовной, они не хотят никакой информации разглашать", - цитирует 5-tv.ru Березина. По его словам, речь идет о нюансах и подробностях, неизвестных публике, которые он, как человек близкий к семье, дал обещание не рассказывать.

В свою очередь, музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что проблемы со здоровьем заставили в свое время ведущего покинуть ток-шоу "Прямой эфир". "Думаю, он сам хотел уйти, ему тяжело было. Но руководство его держало. Я хорошо помню один эпизод. Я в тот момент стоял рядом с Борей на съемках и слышал, как громко редакторы орали ему в «ухо»", - цитирует Сергея Собеседник.Ru.

Он также заявил, что при личной беседе Борис не слышит его, а только делает вид. "Не скажет же он, что недослышал", - пояснил Соседов. По словам критика, работа в кадре программы "Судьба человека", где находятся только два человека, больше подходит Борису, так как ведущему проще сконцентрироваться на речи говорящего.

Впервые о болезни Бориса заговорили в 2015 году, когда он перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга. В последнее время Борис заметно похудел. При этом год назад ведущий сильно поправился. Скачок в весе, как признался Корчевников, был связан с курсом лечения. Репортеры предполагают, что речь идет о гормональной терапии, которую часто применяют при онкологических заболеваниях. Неделю назад частники съемок программы "Судьба человека" рассказали, что Корчевников практически ничего не слышит и якобы читает ответы гостей по губам. По их словам, ведущий получает подсказки редакторов с помощью планшета.