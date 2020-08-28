«Норникель» развернет новую систему мониторинга инфраструктуры в Арктике

Фото: Евгений ТУМАШОВ

Как сообщил журналистам первый вице-президент – операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко, основные работы по устранению разлива сегодня продолжаются на реке Амбарная, где установлено 153 сорбирующих и 52 заграждающих бона.

«Специалисты постоянно контролируют участки береговой линии на предмет возможного высачивания, а также своевременно обрабатывают необходимые участки сорбентом», – отметил Дяченко. «На территории реки также работает компания СПАСФ «Природа», в задачи которой входит аккуратная замывка берегов. Специалисты уже отобрали многочисленные пробы, выявили места загрязнения, а также определили режимы и методологию обработки этих территорий».

Фото: Евгений ТУМАШОВ

Что касается топливно-водяной смеси, которая была собрана с реки, то более 17 000 кубометров уже перекачано во временный резервуарный парк в районе хвостохранилища «Лебяжье». Там же организован узел сепарации перекачиваемой смеси, состоящий из сепаратора с повышенной пропускной способностью, восьми насосов и трех фильтрующих установок.

«Новое оборудование доказало свою эффективность», – подчеркнул первый вице-президент «Норникеля». «На данный момент нам удалось отсепарировать порядка 7 000 кубометров чистого дизельного топлива».

Перекачку смеси планируется завершить в начале сентября, сепарацию – к 1 октября. А работы по замывке береговой линии и сбору нефтепродуктов с поверхности воды будут продолжаться до первых заморозков.

Фото: Евгений ТУМАШОВ

На территории ТЭЦ-3 полностью демонтирован резервуар №5 – сейчас там ведет работу Следственный комитет и Ростехнадзор.

«Пробы бетонного основания, арматуры и бетона из свай уже отобраны и находятся на лабораторном исследовании», – добавил Сергей Дяченко. «В результате будут сделаны предварительные заключения о том, что могло послужить причиной аварии».

Вместе с тем, «Норникель» продолжает активно заниматься темой изучения многолетнемерзлых грунтов и состояния фундаментов на территории Таймыра.

«Мы заключили договор с компанией «Совзонд», и в настоящее время накапливаем информацию по космическим съемкам», – заявил Дяченко. «Эта космическая съемка будет являться основной частью нашей системы мониторинга инфраструктуры в реальном времени. Нам будут давать раннюю индикацию по районам, где происходят смещения (это и маркшейдерская съемка, и температурные исследования). К концу 2021 года мы собираемся развернуть систему, которая будет давать заключения об устойчивости фундаментов различных сооружений».

Фото: Евгений ТУМАШОВ

Также на Таймыре сейчас завершается полевой этап Большой норильской экспедиции, организованной Сибирским отделением РАН по приглашению «Норникеля». В рамках комплексного исследования ученые из 14 институтов в течение месяца отбирали пробы почвы, воды, растений и донных осадков на территории полуострова. До конца 2020 года научное сообщество планирует проанализировать полученные данные и сформировать для промышленных предприятий концепцию хозяйствования в Арктическом регионе. В том числе, в зависимости от этих заключений, «Норникель» будет дальше корректировать свою программу по восстановлению экологического равновесия.