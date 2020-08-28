Определены «Экспортеры года» в Северо-Кавказском федеральном округе

По решению комиссии, состоящей из представителей федеральных министерств, АО «Российский экспортный центр» и предпринимательских объединений, победителями стали как предприятия малого и среднего бизнеса, так и крупные промышленные предприятия.

Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

«Регионы Северного Кавказа обладают высоким потенциалом для успешного развития экспорта. Причем точки роста сконцентрированы не только в традиционно сильном аграрном секторе, но также в химической, строительной, парфюмерно-косметической и других отраслях обрабатывающей промышленности. Результаты окружного этапа премии отражают растущую активность компаний СКФО в этом направлении. Местные компании, ориентированные на внешние рынки, могут стать настоящими драйверами устойчивого развития всей экономики Северо-Кавказского региона и внести важный вклад в реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт», – поздравил победителей заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

«Сегодня в непростых условиях, в которых оказалась российская и мировая экономика, нам по-настоящему важно показать позитивные примеры того, как делаются успешные шаги в экспорте, и премия «Экспортер года» - отличный способ продемонстрировать, что даже в непростое время в этом нелегком деле можно добиться успеха. Нам важно отметить лидеров экспортной деятельности и признать их достижения на государственном уровне», - подчеркнула генеральный директор АО «РЭЦ» Вероника Никишина.

Ставропольский край стал одним из лидером округа по экспортным результатам, и по словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, регион намерен наращивать экспортные показатели. «Объем краевого экспорта превышает 1 млрд долларов в год. Серьезным потенциалом для дальнейшего развития экспортной деятельности обладает марочная для региона агропромышленная отрасль. Ставрополье уже хорошо знают на международном рынке благодаря нашим пшенице, минеральной воде, макаронным изделиям. На очереди новые инвестпроекты с высоким экспортным потенциалом. Создавать собственные производства, выпускать свое оборудование для переработки сельхозсырья и укреплять экспортоориентированную базу – вот наши основные приоритеты. И мы следуем им, - отметил Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Республика Дагестан также вышла в топ-лидеров по экспортным результатам. Глава Республики Дагестан Владимир Васильев подчеркнул, что экспорт региональной продукции в период пандемии позволил сохранить темпы устойчивого развития экономики. «Что касается экспорта продукции, в Дагестане достаточно большие резервы. Например, производство изделий из стекла и экспорт этих изделий за пределы республики по сравнению с прошлогодним периодом увеличились в два раза. Сегодня предприятия этой отрасли уже думают о модернизации производства и увеличении объемов изделий из стекла», - подчеркнул Глава региона.

Победители окружного этапа были определены в 7 номинациях.

Номинация: «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «крупный бизнес»

Победитель: АО «Молочный комбинат «Ставропольский» (Ставропольский край)

Компания занимается производством молочных продуктов. Ассортимент выпускаемой продукции включает более 500 наименований, в том числе молочные продукты, вырабатываемые по классическим технологиям (питьевое молоко, сливки, кефир, ряженка, мацони, творог, сметана, сливочное масло, сыры и др.), и инновационные функциональные продукты. Кроме того, МКС выпускает около 50 видов мороженого и замороженных десертов из натурального молока.

Номинация: «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «малое и среднее предпринимательство»

Победитель: ООО «Элита-Минерал групп» (Ставропольский край)

Компания занимается розливом самых известных кавказских лечебных, лечебно-столовых минеральных и питьевых вод, а также производством популярных безалкогольных прохладительных напитков. Розлив минеральных вод осуществляется в особо охраняемом эколого-курортном регионе Кавказские Минеральные Воды.

Номинация: «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «крупный бизнес»

Победитель: АО «Каспийский завод листового стекла» (Республика Дагестан)

Компания изготавливает стекло, выпускает 600 тонн высокомарочного листового полированного стекла в сутки под торговой маркой Caspian Crystal ® Clear. Продукция используется, прежде всего, в строительной отрасли для наружного остекления.

Номинация: «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «малое и среднее предпринимательство»

Победитель: ООО Научно-производственный комплекс «НИВА ГРИНХАУЗИС» (Республика Дагестан)

Компания занимается производством металлоконструкций теплиц и оборудования для теплиц. Специалистами компании разработаны и внедрены свои новшества в технологию теплиц 5-го поколения.

Номинация: «Трейдер года» в категории «крупный бизнес»

Победитель: ОАО «Компания «Арнест» (Ставропольский край)

Компания занимается производством парфюмерно-косметических изделий и бытовой химии в аэрозольной упаковке под собственными торговыми марками. Компания реализует более 350 наименований продукции собственных торговых марок.

Номинация: «Трейдер года» в категории «малое и среднее предпринимательство»

Победитель: ООО «ТД «Аскания» (Ставропольский край)

Компания занимается производством лимонадов на основе природной минеральной воды с 2010 года. Использование природных ингредиентов, без синтетических красителей и подсластителей, является отличительной характеристикой продукции.

Номинация: «Прорыв года»

Победитель: ООО Научно-производственный комплекс «НИВА ГРИНХАУЗИС» (Республика Дагестан)

Компания занимается производством металлоконструкций теплиц и оборудования для теплиц. Специалистами компании разработаны и внедрены свои новшества в технологию теплиц 5-го поколения.

Победители региональных конкурсов примут участие во втором – федеральном этапе. Церемония награждения лауреатов федерального этапа пройдет в ноябре на международном экспортном форуме «Сделано в России». Победители «Экспортера года» получат различные бонусы от РЭЦ и партнеров премии. Среди них: персональное сопровождение переговоров с иностранными партнерами на зарубежных рынках; бонусный тариф на обслуживание экспортного контракта; регистрация на зарубежном маркет-плейсе; обучение по акселерационной программе на базе Школы экспорта в Москве, а также широкий перечень мер информационной поддержки экспортеров.