Третьяковка, Лувр, Эрмитаж: в каких еще музеях крыши протекали и даже падали

Усадьба "Узкое" не реставрировалась с 1917 года и выглядит, как избушка «Ниф-Нифа»: дунь и развалится

На днях в Третьяковской галерее произошло новое ЧП. Из-за проливного дождя, случившегося 26 августа, протекла крыша в здании на Крымском валу, и обрушившаяся с потолка капель затопила зал авангарда. На распространившихся в соцсетях записях видно, что досталось не только паркету, но и картинам. В частности, дождь с потолка капал на полотно Кандинского «Импровизация» 1913 года.

Проблемы с крышей в здании на Крымском валу были давно. Еще год назад в западном крыле я сам видел примечательные инсталляции: тряпку, зеленое ведро и капель с потолка рядом с «Заседанием Госсовета» Ильи Репина. А в зале с Дейнекой дела обстояли в два раза хуже, там стояли сразу два ведра.

Тряпка, ведро и три стула вокруг: такую инсталляцию можно было наблюдать в Третьяковке в прошлом году. Фото Михаила Коробко

Несмотря на то, что в этом году крышу в зале авангарда отремонтировали и, казалось бы, течь не должно, по словам специалистов, случившееся не связано с плохим качеством ремонта. Подвела изношенная ливневая канализация.

К счастью, худшее прошло стороной, как проходит косой дождь. «Изменения состояния сохранности произведений не зафиксированы», - заверили в галерее.

Как бы не хаяли критики произошедшее в Третьяковке, увы, проблемы с потолками характерны не только для нее.

За последние несколько лет в отечественных музеях потолки и протекали, и обваливались, и что только не делали.

Музей Новый Иерусалим, Подмосковье

К сожалению, в этом прекрасном музее Подмосковья, где регулярно проводятся отличные выставки, протечки крыши - обычное дело. Ведра в экспозиционных залах всегда держат наготове. «В прошлое наше посещение повсюду стояли ведра, куда капала с потолка вода», - то и дело пишут посетители музея на туристических сайтах.

А ведь здание музея - гораздо моложе ГТГ на Крымском Валу: ему всего шесть лет и выполнено оно в модной стилистике «зеленой архитектуры».

Русский музей, Санкт-Петербург

В музее постоянно течет крыша по весне, когда тает снег. Обычно капель происходит в помещении дирекции, но в прошлом феврале изрядно досталось портрету императора Александра II работы Рейхерта и нескольким иконам. На картине образовались белые полосы и подтеки, а на иконы упала штукатурка.

Главный хранитель музея говорила, что виной всему - теплые крыши. Благодаря им снег тает и проникает в залы.

Усадьба Узкое, Москва

В усадьбе, набитой под завязку подлинниками Бакста, Бенуа, Кустодиева, картинами Айвазовского, Брюллова, а также - экспроприированными из Германии шедеврами 17, 18, 19 веков - протечки с первого по второй этаж. Реставрация работ производится оригинально. Например, чтобы не бросалась в глаза сквозная дырка в пейзаже Витольда Баляницкого-Бирули, стену за дыркой покрасили в цвет неба на холсте.

Дырка на картине Баляницкого-Бирули

Пошла пузырями жемчужина коллекции «Узкого», самая ранняя по времени создания «потсдамская» работа «Давид и Авигея», принадлежащая кисти лучшего рубенсовского ученика Абрахама ван Дипенбека.

Жемчужина коллекции - работа ученика Рубенса «Давид и Авигея» - пошла пузырями от сырости

Сама усадьба не реставрировалась с 1917 года и выглядит, как избушка «Ниф-Нифа»: дунь и развалится. В непогоду вода хлещет и на другие шедевры. Чтобы происходящее не бросалось в глаза, их просто снимают и перевешивают в коридоры усадьбы подальше от любопытных глаз.

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Эрмитаж, Санкт-Петербург

Громкая протечка произошла в 2008 году. Талый снег протек в зал музея, прямо на Лоджии Рафаэля - ценнейший интерьер Эрмитажа. Рабочие, чинившие крышу над Лоджиями, укрыли стропила пленкой, которую ночью сорвало ветром и со всеми вытекающими. Журналисты сначала подняли крик и даже говорили, что видели «грязно-серые подтеки на великолепных холстах», но главный инженер музея заверил, что масштабы происшествия сильно преувеличены: «Несколько капель попало — и все!».

БАБА СЕЯЛА ГОРОХ, ОБВАЛИЛСЯ ПОТОЛОК

К сожалению, довольно часто крыша не только протекает, но еще и обваливается.

Бахрушинский музей - рухнул потолок и затопило кипятком

23 августа, за несколько дней до ЧП в Третьяковке, обрушился потолок в музее Бахрушина. Как сообщали СМИ, пострадала и получила ссадины 56-летняя кассир магазина при музее. Женщине вызвали «скорую», но та отказалась от госпитализации. По словам пресс-службы, «произошло отслоение части штукатурного состава потолочного покрытия цокольного этажа». Сейчас магазинчик в цокольном этаже закрыт.

Три года назад затопление случилось в принадлежащей музею квартире Улановой. Музей-квартиру великой балерины в «сталинской высотке» (Котельническая наб., 1/15, кв. 185) затопили соседи. Несколько дней кипяток лился на старинный паркет, мебель, а самое главное - собрание графики и уникальную библиотеку с инскриптами. Многие особо ценные издания уже не подлежат реставрации. После ремонта музей-квартира снова открылась только в прошлом году.

Манеж Усадьбы Голицыных - обвалилась крыша на синтезатор

В прошлом году в Здании Манежа усадьбы Голицыных основательно рухнул потолок.

Любопытно, что обрушение произошло вскоре после ремонта крыши манежа. Годами мокнувшие доски подменять не стали, но решили посушить их тепловыми пушками. Результат не заставил долго ждать: потолок ссохся и обвалился. Обычно в Манеже показывали выставки и проводили мастер-классы для школьников. К счастью, на момент обрушения школьников в здании не было, пострадал только синтезатор «Ямаха».

В прошлом году в Здании Манежа усадьбы Голицыных основательно рухнул потолок. Фото Михаила Коробко

Еще одна любопытная деталь: несмотря на все усилия, понять, кому принадлежит Манеж - так и не удалось.

Музей Победы в Южно-Сахалинске

Осенью прошлого года потолок обвалился в совершенно новом, построенном только в 2016 году, музее Победы на Сахалине. Конструкция из металлопрофиля и гипсокартона весом в несколько сотен килограммов упала и раздавила некоторые экспонаты. К счастью, обрушение произошло вечером, и никто не пострадал. Как рассказали корреспонденту КП сотрудники музея, протечки крыши здесь - тоже дело обычное.

На Западе крыши падают и протекают

Не нужно думать, что крыши падают и протекают только у нас. ЧП подобного рода - не редкость и в зарубежных центрах культуры. В 2017 году из-за сильных дождей протекла крыша в Лувре и нанесла картинам более серьезные повреждения, чем в Москве. Дождь намочил полотна «Весна» и «Осень» из серии «Времена года» Николя Пуссена, а также «Триумф Мардохея» Жан-Франсуа де Труа.

А два года назад в Риме и вовсе обвалилась крыша церкви, в которую толпами ходили туристы.