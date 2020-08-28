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Прямо в годовщину похорон: в семье Аллы Вербер произошло новое горе

Трагическое совпадение шокировало поклонников
Ольга ЛибгардтОльгаЛибгардт
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Год назад смерть Аллы Вербер стала потрясением для столичного бомонда

Год назад смерть Аллы Вербер стала потрясением для столичного бомонда

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Семья Аллы Вербер не успела снять траур по скончавшейся год назад бизнесвумен, как родственников Аллы Константиновны обрушилось новое горе. Умерла мама Аллы Константиновны. Это произошло в годовщину похорон фэшн-директора ЦУМа. Трагическое совпадение шокировало поклонников.

Мама Аллы Вербер умерла 14 августа 2020 год. Татьяна Абрамовна не пережила смерть любимой дочери. "Моя прекрасная бабушка ушла в тот самый день, когда была похоронена моя мама, ровно через год. Бабушка прошла блокаду, переходила Ладогу, в 1979 году эмигрировала в Монреаль, пережила своего мужа, который умер из-за рака через два года после переезда. У нее было двое детей, четверо внуков и 10 правнуков. Именно она во многом меня воспитала", - написала убитая горем дочь Аллы Константиновны.

Катя Вербер не успела простится с бабушкой. "Я не смогла увидеть и не смогла присутствовать на ее похоронах из-за карантина... Я бы хотела сказать ей, что очень ей горжусь. Ты всегда в наших сердцах, бабушка, в сердцах нашей семьи и всех детей", - добавила многодетная мама.

Стоит отметить, что год назад смерть Аллы Вербер стала потрясением для столичного бомонда. Женщина умерла 6 августа 2019 года. Близким, коллегам и друзьям до сих пор сложно поверить в ее уход. Но тяжелее всего приходилось маме бизнесвумен, которая в силу возраста переживала утрату особенно остро и даже слегла с депрессией, рассказывала Вербер-младшая.

Алла Константиновна скончалась от менингококковой инфекции, находясь на отдыхе в Италии. Врачи не смогли спасти ее. Дочь Екатерина утверждала, что мама давно испытывала проблемы со здоровьем. Однако Вербер боролась до конца. У женщины была онкология. Похоронена Алла Константиновна была в Канаде. Там же жила последние годы ее мать, которая не захотела возвращаться в Россию после смерти дочери.

Шоу-бизнесЗвезды: утраты

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