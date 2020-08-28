Почему российская подлодка всплыла у берегов Аляски

Атомный подводный крейсер «Омск». Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС

Информационный шум с жирными намеками на ЧП с российской атомной лодкой «Омск» в наших и американских СМИ вспыхнул ранним утром в пятницу.

А все началось с сообщений Северного командования Вооруженных сил США и объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) о том, что они ведут наблюдение за подводной лодкой ВМФ России, всплывшей в международных водах около Аляски. Вдобавок представитель Береговой охраны США сообщил, что американские рыболовные суда у побережья Аляски «обеспокоены» присутствием в Беринговом море российских боевых кораблей.

Загадочная интрига в этих сообщениях заключалась лишь в том, что наша атомная подлодка всплыла, да еще и на виду у американских рыбаков. Ну как тут не подумаешь: «Значит, тут что-то случилось, так просто «светиться» даже в международных водах субмарина не могла!». Поневоле начинаешь вспоминать август 2000 года и трагедию «Курска», которая тоже начиналась с мутных сообщений…

Но американцы утверждают: «Мы не получали запросов об оказании поддержки от ВМФ России». Так что же там произошло?

В Минобороны России мне сообщили, что сейчас наш Тихоокеанский флот (ТОФ) проводит грандиозный комплекс тактических учений «Океанский щит-2020». В дальней морской зоне принимают участие 30 боевых кораблей и судов обеспечения, 20 самолётов и вертолётов, более 3 тысяч военнослужащих и порядка 400 единиц техники.

Все силы флота, задействованные на учениях, в том числе и атомный подводный крейсер «Омск», в настоящее время продолжают выполнять задачи в международных водах у побережья Чукотки в соответствии с планом учений. Ракетный крейсер «Варяг» и атомный подводный крейсер «Омск» провели в акватории Берингова моря совместную ракетную стрельбу по морской цели противокорабельной крылатой ракетой комплекса «Вулкан» и противокорабельной ракетой «Гранит». По данным объективного контроля, обе ракеты успешно поразили мишени на дистанциях более 450 и 320 километров соответственно. Никаких нештатных ситуаций с экипажами кораблей и судов в ходе проведения учения не возникало.

- Но почему все же всплыл «Омск»? – этим своим вопросом я «терроризировал» опытнейших подводников. Они и растолковали мне, что все просто: принято, что после ракетных стрельб подводный корабль всплывает и идет на доклад к руководителю учений.

А руководил учениями Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов…

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Всплывает подлодка ВМС США у Чукотки. На берегу сидит чукча. Американцы спрашивают у него: «Куда поплыла русская подлодка?». Чукча отвечает:

- Зюйд-зюйд-вест.

Америкосы нырнули и пошли на северо-запад. Вскоре появляется русская подлодка. Наш офицер спрашивает у чукчи:

- Куда пошла американская лодка?

Чукча отвечает:

- На зюйд-зюйд-вест.

Тут подымается на мостике капитан подлодки и кричит:

- Ты, чукча, блин, не умничай, а пальцем покажи!!!