Звездный тренер помогает Борису Джонсону справиться с лишним весом

До недавнего момента премьер-министр не был поклонником здорового образа жизни Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон нанял личного тренера, чтобы тот помог ему избавиться от лишнего веса.

Эта проблема взволновала политика после того, как он попал в больницу с коронавирусом, и ему пришлось провести несколько дней в реанимации. По словам самого Джонсона, «он был слишком толстым, когда заболел».

«Ожирение – один из реальных факторов сопутствующих заболеваний. Честно говоря, похудание - это один из способов снизить риск заражения коронавирусом», – сказал Джонсон.

К слову, борьбу с лишним весом премьер объявил не только на личном, но и на государственном уровне: недавно правительство Великобритании объявило, что запретит показ рекламы вредной пищи по ТВ после 21:00.

До недавнего момента премьер-министр не был поклонником здорового образа жизни и даже критиковал налоги и сборы за продукты питания с высоким содержанием соли, сахара и жира, характеризуя свою позицию в этом отношении как «либертарианскую».

В то же время, Джонсон признал, что давно мечтает похудеть раз и навсегда, а после выписки из больницы начал совершать утренние пробежки со своей собакой.

Похоже, что мечта политика имеет все шансы на осуществление: его личным тренером стал Гарри Джеймсон. Именно он помогал поддерживать форму таким британским знаменитостям как телеведущая Лора Уитмор, в шоу которой он частенько появляется, а также футболисту Уэйну Бриджу.