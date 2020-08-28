В Москве наградили участников, организаторов и партнеров акции взаимопомощи #МыВместе

Фото: Роспатриотцентр

27 августа в Москве состоялось торжественное вручение памятных медалей «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» и благодарственных писем президента Российской Федерации Владимира Путина. В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Награды и благодарности получили более 200 руководителей региональных штабов Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, региональных комитетов по делам молодежи, организаторов проекта и партнеров акции из числа социально активного бизнеса, представителей некоммерческих организаций и СМИ. Медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» получили Сбербанк, Mail.ru Group, Яндекс, Фонд Росконгресс, ГК «Росатом», «Альфа-Групп» и другие. Памятную награду вручили и самому юному волонтеру акции #МыВместе – десятилетней Василине Воробьевой из Тульской области, которая во время пандемии рассказывала детям сказки по телефону.

«Важно чувствовать, что ты не один. Чувствовать, что есть люди, которые всегда готовы прийти на помощь. Чувствовать внимание и заботу. Работа в рамках акции #МыВместе для огромного количества людей, помимо материальной помощи, дала гораздо больше – она укрепила веру в человечность и добро. Это крайне важно для всех нас, ведь именно благодаря акции #МыВместе, работе волонтеров и вкладу всех неравнодушных людей Россия одержала морально-нравственную победу. Мы показали, что в сложной ситуации мы объединяемся, помогаем друг другу и тому, кто в этом нуждается», – подчеркнул Сергей Кириенко.

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ также отметил, что сформированные традиции проявления поддержки и доброты будут сохранены и в последующем.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что во время пандемии многие неравнодушные люди предлагали свою помощь медицинским работникам: «Мы сделали многое вместе! Те результаты, тот порыв, та самоотдача – это то, что характерно для граждан нашей страны. Спасибо врачам, благодаря которым мы поняли, что медицинский работник – это своего рода боец и герой, который стоит на передовой. В период пандемии мы ощутили, что стоим плечом к плечу. Я искренне благодарен каждому из вас – тем, кто принял участие в акции. Наша страна продемонстрировала уникальные способности – объединиться и дать мощный результат, которым есть повод гордиться», – обратился к присутствующим Михаил Мурашко.

«Многие говорят, что счастье – это помогать другим. То, что было сделано в рамках акции взаимопомощи #МыВместе, невозможно переоценить. Мне было очень приятно также принять участие в этой акции и оказать помощь тем, кому она была необходима. Эмоции, которые при этом испытываешь, трудно описать словами. Я хочу сказать огромное спасибо за ваши добрые сердца и добрые дела», – подчеркнул Алексей Комиссаров.

Общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе была запущена 21 марта 2020 года одновременно с началом периода самоизоляции. Организаторами акции стали Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтерских центров и Фонд Росконгресс.

В состав волонтерского корпуса #МыВместе вошли 118 985 волонтеров, которые обрабатывали поступившие заявки от пожилых людей и маломобильных граждан, доставляли продукты, лекарства и предметы первой необходимости. Более 7000 волонтеров с медицинским образованием помогали в более чем 287 медицинских организациях (в том числе в «красной» зоне), онлайн-волонтеры проводили образовательные и развлекательные мероприятия, оказывали моральную помощь одиноким пожилым людям, общаясь с ними через интернет и по телефону, 5675 волонтеров-психологов оказывали квалифицированную помощь на горячей линии и в чат-боте всем нуждающимся, а 2080 волонтеров-юристов проводили юридические консультации.

Всего за время акции помощь получили 3 450 646 человек. К акции присоединились 9402 партнерских организации, из которых 2088 – коммерческих компаний.

Организаторы проекта сообщили, что акция #МыВместе получит свое продолжение в реализации нескольких проектов, направленных на регулярную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, оказание психологической поддержки нуждающимся гражданам, а также помощь в чрезвычайных ситуациях.