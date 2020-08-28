Киев отвернулся от Лукашенко

Лучше, конечно, от такого соседа держаться подальше, как от чумного Фото: EAST NEWS

Вот не высказался Батька жестко в адрес Киева после того, как вскрылась провокация СБУ с российскими гражданами, а надо было. Потому что ничего хорошего от нынешней власти ждать не стоит. Ты их поздравляешь с Днем независимости, а они тебе в ответ – выборы надо проводить по новой. По крайней мере, эту идею горячо поддержал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. От ответа на вопрос, признает ли незалежная результаты плебисцита в Белоруссии, он мастерски ушел, хотя дискурс примерно понятен.

- Вопрос в том - как готовились выборы, имели ли все кандидаты равный доступ к возможностям ведения кампании, доступ к СМИ, существовали ли независимые СМИ, которые представляли разные точки зрения, как происходило голосование, - перешел на дипломатический украинский Кулеба. - Мы считаем, что комплексно процесс выборов не отвечал общим стандартам, принятым в этой сфере.

Также плавно он обошел вопрос поддержки европейских санкций: «Украина синхронизирует свою позицию в отношении ситуации в Белоруссии с ЕС и США». Тут, в принципе, Америки он не открыл. То, что своей самостоятельной позиции у Киева нет, известно давно. Но здесь, похоже, очень удачно совпала зависимость от своих «кураторов» и сугубо «хохляцкое»: приятно, когда тебе плохо, но соседу – хуже. И лучше, конечно, от такого соседа держаться подальше, как от чумного.

- У нас сейчас все процессы с белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу вам официально про это заявить, - признался конъюнктурщик Кулеба. - Мы заморозили все контакты с белорусской стороной. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести ни репутационных, ни политических, ни моральных рисков для Украины, эти контакты будут возобновлены.

А вот это уже новость. Про репутацию нам говорит представитель страны, в которой на трассе националисты расстреливают автобус с политическими оппонентами, в которой убивают журналистов и сажают за инакомыслие. Сложно запятнать такую репутацию, на которой клейма негде ставить.

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