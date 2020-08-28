Месяц в Арктике: фоторепортаж Большой норильской экспедиции

Участие в экспедиции приняли более 30 ученых из 14 институтов Сибирского отделения РАН
Фото: Евгений ТУМАШОВ
Мероприятие состоит из двух этапов – отбора проб и лабораторных работ. В рамках полевого этапа территорию изучают более 30 ученых из Новосибирска, Томска, Барнаула, Кемерово, Якутска, Красноярска и Норильска.
Самые яркие подробности события – в нашем фоторепортаже.
Арктическую зону исследовали 5 отрядов: специалисты по наземным экосистемам, гидробиологи, геофизики, геохронологи и мерзлотоведы
Фото: Евгений ТУМАШОВ
За месяц полевых работ на Таймыре ученые взяли более 1500 проб почвы, воды, растений, донных осадков, а также изучили местное биоразнообразие и состояние многолетнемёрзлых грунтов
Фото: Евгений ТУМАШОВ
Отбор и консервацию проб ученые, имеющие многолетний опыт работы в Арктике, проводили строго по ГОСТу
Фото: Евгений ТУМАШОВ
Для химического и микробиологического анализа воду отбирали стерильными шприцами в специально подготовленные ёмкости
Фото: Евгений ТУМАШОВ
Ученые ботанического профиля собирали и описывали растения на местности. Затем на основе химического анализа листьев ивы и надземной части травянистых растений они сделают вывод о состоянии флоры
Фото: Евгений ТУМАШОВ
У истока реки Пясины ботаники насчитали 5-10 видов растений, что очень близко к естественному состоянию
Фото: Евгений ТУМАШОВ
По возвращению из экспедиции ученые планируют определить фитотоксичность почвы. Они выделят микроорганизмы, которые смогут быть использованы для ликвидации последствий подобных аварий
Фото: Евгений ТУМАШОВ
Копать на севере непросто – местность каменистая. Но именно по грунту можно понять, есть ли на территории загрязнение
Фото: Евгений ТУМАШОВ
Аспирант из Якутска Семен Сивцев отбирает пробы донных осадков на реке Амбарная
Фото: Евгений ТУМАШОВ
Геофизики сделали съемку местности георадаром и электротамографию. По итогам они построят 3D модель почвы и грунтов в районе ТЭЦ-3
Фото: Евгений ТУМАШОВ
Старший научный сотрудник Института биофизики СО РАН Александр Толомеев готовит к транспортировке пробы живых организмов: зообентос, зоопланктон, фитопланктон и бактериопланктон
Фото: Евгений ТУМАШОВ
Зоологи провели на Таймыре отлов мелких млекопитающих, чтобы изучить их численность и влияние внешних воздействий на популяцию
Фото: Евгений ТУМАШОВ
Для наживки ученые использовали кедровые орешки, вымоченные в рыжиковом масле, так как сильнее всего грызунов привлекают пахучие нерафинированные масла
Фото: Евгений ТУМАШОВ
Мерзлотоведы провели в районе ТЭЦ-3 геокриологическую экспертизу. После анализа всех данных они составят карту мерзлоты
Фото: Евгений ТУМАШОВ
Ученые Большой норильской экспедиции договорились о дальнейшем сотрудничестве с ректором Норильского государственного индустриального института и сотрудниками ФГБУ «Заповедники Таймыра»
Фото: Евгений ТУМАШОВ
Отряд геохронологии взял пробы почвы на геохимический анализ и провел колонковое бурение
Фото: Евгений ТУМАШОВ
Геохронологи привезли на Таймыр мобильную буровую платформу. На четырёх понтонах установлены таль и лебедка, с помощью которых буровую колонку достают со дна
Фото: Евгений ТУМАШОВ
В течение августа ученые СО РАН подробно обследовали район ТЭЦ-3, ручей Безымянный, реки Далдыкан, Амбарная, Пясина, Тарея, Дудыпта, озеро Пясино и Мелкое. Кроме того, отряды побывали в районе Кресты, и даже добрались до Карского моря
Фото: Евгений ТУМАШОВ
За время экспедиции участники встретили тюленя в дикой природе, а также смогли увидеть северных оленей, песца, лемминга и много разных птиц
Фото: Евгений ТУМАШОВ
Результаты исследований РАН обещает представить к концу 2020 года
Фото: Евгений ТУМАШОВ