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Месяц в Арктике: фоторепортаж Большой норильской экспедиции

На Таймыре уже целый месяц проходит уникальное комплексное исследование – Большая норильская экспедиция
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Участие в экспедиции приняли более 30 ученых из 14 институтов Сибирского отделения РАН

Участие в экспедиции приняли более 30 ученых из 14 институтов Сибирского отделения РАН

Фото: Евгений ТУМАШОВ

Мероприятие состоит из двух этапов – отбора проб и лабораторных работ. В рамках полевого этапа территорию изучают более 30 ученых из Новосибирска, Томска, Барнаула, Кемерово, Якутска, Красноярска и Норильска.

Самые яркие подробности события – в нашем фоторепортаже.

Арктическую зону исследовали 5 отрядов: специалисты по наземным экосистемам, гидробиологи, геофизики, геохронологи и мерзлотоведы

Арктическую зону исследовали 5 отрядов: специалисты по наземным экосистемам, гидробиологи, геофизики, геохронологи и мерзлотоведы

Фото: Евгений ТУМАШОВ

За месяц полевых работ на Таймыре ученые взяли более 1500 проб почвы, воды, растений, донных осадков, а также изучили местное биоразнообразие и состояние многолетнемёрзлых грунтов

За месяц полевых работ на Таймыре ученые взяли более 1500 проб почвы, воды, растений, донных осадков, а также изучили местное биоразнообразие и состояние многолетнемёрзлых грунтов

Фото: Евгений ТУМАШОВ

Отбор и консервацию проб ученые, имеющие многолетний опыт работы в Арктике, проводили строго по ГОСТу

Отбор и консервацию проб ученые, имеющие многолетний опыт работы в Арктике, проводили строго по ГОСТу

Фото: Евгений ТУМАШОВ

Для химического и микробиологического анализа воду отбирали стерильными шприцами в специально подготовленные ёмкости

Для химического и микробиологического анализа воду отбирали стерильными шприцами в специально подготовленные ёмкости

Фото: Евгений ТУМАШОВ

Ученые ботанического профиля собирали и описывали растения на местности. Затем на основе химического анализа листьев ивы и надземной части травянистых растений они сделают вывод о состоянии флоры

Ученые ботанического профиля собирали и описывали растения на местности. Затем на основе химического анализа листьев ивы и надземной части травянистых растений они сделают вывод о состоянии флоры

Фото: Евгений ТУМАШОВ

У истока реки Пясины ботаники насчитали 5-10 видов растений, что очень близко к естественному состоянию

У истока реки Пясины ботаники насчитали 5-10 видов растений, что очень близко к естественному состоянию

Фото: Евгений ТУМАШОВ

По возвращению из экспедиции ученые планируют определить фитотоксичность почвы. Они выделят микроорганизмы, которые смогут быть использованы для ликвидации последствий подобных аварий

По возвращению из экспедиции ученые планируют определить фитотоксичность почвы. Они выделят микроорганизмы, которые смогут быть использованы для ликвидации последствий подобных аварий

Фото: Евгений ТУМАШОВ

Копать на севере непросто – местность каменистая. Но именно по грунту можно понять, есть ли на территории загрязнение

Копать на севере непросто – местность каменистая. Но именно по грунту можно понять, есть ли на территории загрязнение

Фото: Евгений ТУМАШОВ

Аспирант из Якутска Семен Сивцев отбирает пробы донных осадков на реке Амбарная

Аспирант из Якутска Семен Сивцев отбирает пробы донных осадков на реке Амбарная

Фото: Евгений ТУМАШОВ

Геофизики сделали съемку местности георадаром и электротамографию. По итогам они построят 3D модель почвы и грунтов в районе ТЭЦ-3

Геофизики сделали съемку местности георадаром и электротамографию. По итогам они построят 3D модель почвы и грунтов в районе ТЭЦ-3

Фото: Евгений ТУМАШОВ

Старший научный сотрудник Института биофизики СО РАН Александр Толомеев готовит к транспортировке пробы живых организмов: зообентос, зоопланктон, фитопланктон и бактериопланктон

Старший научный сотрудник Института биофизики СО РАН Александр Толомеев готовит к транспортировке пробы живых организмов: зообентос, зоопланктон, фитопланктон и бактериопланктон

Фото: Евгений ТУМАШОВ

Зоологи провели на Таймыре отлов мелких млекопитающих, чтобы изучить их численность и влияние внешних воздействий на популяцию

Зоологи провели на Таймыре отлов мелких млекопитающих, чтобы изучить их численность и влияние внешних воздействий на популяцию

Фото: Евгений ТУМАШОВ

Для наживки ученые использовали кедровые орешки, вымоченные в рыжиковом масле, так как сильнее всего грызунов привлекают пахучие нерафинированные масла

Для наживки ученые использовали кедровые орешки, вымоченные в рыжиковом масле, так как сильнее всего грызунов привлекают пахучие нерафинированные масла

Фото: Евгений ТУМАШОВ

Мерзлотоведы провели в районе ТЭЦ-3 геокриологическую экспертизу. После анализа всех данных они составят карту мерзлоты

Мерзлотоведы провели в районе ТЭЦ-3 геокриологическую экспертизу. После анализа всех данных они составят карту мерзлоты

Фото: Евгений ТУМАШОВ

Ученые Большой норильской экспедиции договорились о дальнейшем сотрудничестве с ректором Норильского государственного индустриального института и сотрудниками ФГБУ «Заповедники Таймыра»

Ученые Большой норильской экспедиции договорились о дальнейшем сотрудничестве с ректором Норильского государственного индустриального института и сотрудниками ФГБУ «Заповедники Таймыра»

Фото: Евгений ТУМАШОВ

Отряд геохронологии взял пробы почвы на геохимический анализ и провел колонковое бурение

Отряд геохронологии взял пробы почвы на геохимический анализ и провел колонковое бурение

Фото: Евгений ТУМАШОВ

Геохронологи привезли на Таймыр мобильную буровую платформу. На четырёх понтонах установлены таль и лебедка, с помощью которых буровую колонку достают со дна

Геохронологи привезли на Таймыр мобильную буровую платформу. На четырёх понтонах установлены таль и лебедка, с помощью которых буровую колонку достают со дна

Фото: Евгений ТУМАШОВ

В течение августа ученые СО РАН подробно обследовали район ТЭЦ-3, ручей Безымянный, реки Далдыкан, Амбарная, Пясина, Тарея, Дудыпта, озеро Пясино и Мелкое. Кроме того, отряды побывали в районе Кресты, и даже добрались до Карского моря

В течение августа ученые СО РАН подробно обследовали район ТЭЦ-3, ручей Безымянный, реки Далдыкан, Амбарная, Пясина, Тарея, Дудыпта, озеро Пясино и Мелкое. Кроме того, отряды побывали в районе Кресты, и даже добрались до Карского моря

Фото: Евгений ТУМАШОВ

За время экспедиции участники встретили тюленя в дикой природе, а также смогли увидеть северных оленей, песца, лемминга и много разных птиц

За время экспедиции участники встретили тюленя в дикой природе, а также смогли увидеть северных оленей, песца, лемминга и много разных птиц

Фото: Евгений ТУМАШОВ

Результаты исследований РАН обещает представить к концу 2020 года

Результаты исследований РАН обещает представить к концу 2020 года

Фото: Евгений ТУМАШОВ

Экология: люди и дела

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