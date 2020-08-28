На политическую сцену белорусских протестов готовятся выйти националисты

Теперь в медиапространство вывели под руки 85-летнего Станислава Шушкевича. Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич заявил, что единственным государственным языком республики должен быть белорусский. А, русский язык, соответственно, следует лишить такого статуса.

При этом бывший глава республики признал, что переход на белорусский язык как единственный государственный не будет быстрым. «Переходный период на белорусский как государственный язык довольно сложный и длительный».

Члена КПСС с 1968 года сложности не пугают. Хотя, на русском языке говорят 97% граждан Белоруссии, для борьбы с «имперским влиянием» России, не грех и пострадать немного. Искупить, так сказать грех предательства родной беларуской мовы.

А кто не захочет пострадать – тот предатель белорусского народа и, стало быть «чемодан-вокзал-Россия».

А вообще заявление Шушкевича появилось совсем не случайно.

Как и у наивной домохозяйки Тихановской, из-за плеча старенького Шушкевича выглядывают опытные политтехнологи, которые продюсируют белорусские протесты. И если первоначальная стратегия заключалась в том, чтобы продавать мировому сообществу стерильную историю про честные выборы и «права человека», то теперь сценарий, по ходу минской политической пьесы явно переписывается и ему собираются придать черты боевика.

Вегетарианский лозунг «За честные выборы» подходил для максимально широких масс протестующих, но он был категорически не способен мобилизовать радикалов. А без радикалов любая революция обречена быстро выродиться в бессмысленное хождение по улицам.

Национальная повестка в белорусских протестах должна была появиться и, конечно, она появилась.

Поводом стала очередная годовщина провозглашения независимой Беларуси – 24 августа 1991 года. К протестующим вышли несколько депутатов республиканского Верховного совета, которые 29 лет назад голосовали за «незалежнасць». Группа пожилых граждан должна была символизировать возвращение к святым ценностям белорусской государственности, которые, соответственно, предал и продал Москве Лукашенко.

Теперь в медиапространство вывели под руки 85-летнего Станислава Шушкевича. Вывели именно для того, чтобы он взял на себя неблагодарную работу озвучить основные националистические лозунги, которые должны как следует разогреть протестную молодежь и аккуратно дистанцировать от националистического актива - Тихановскую, Колесникову и Цепкало. Их роль остается прежней. Они создают гипертолерантный образ «белорусской революции», которая, как заявила Тихановская «не является не антироссийской, не пророссийской», а просто она «за все хорошее и против всего плохого».

Очевидно, что, если национальная тема хорошо «зайдет», тогда лозунг «Живе Беларусь» быстро наполниться вкусом борьбы с проклятой метрополией, которая поработила Синеокую и устроила ей Чернобыль. По модели украинского Майдана.

Версия, что в Белоруссии нет никаких националистов – годится только для наивных идиотов. Они конечно же там всегда и были, и есть сегодня. Тот же бывший министр культуры Латушко, который является членом оппозиционного «политбюро» демонстративно говорил на родной мове, что в полностью русскоязычной стране является, без всякого сомнения, именно политической позицией. Но, это – условная белорусская национальная интеллигенция. А есть и настоящие ультрас с бритыми затылками.

А если националистического керосина в Минске окажется маловато, или белорусское КГБ быстро нейтрализует особо патриотичных граждан, тогда пробный шар, закинутый через Шушкевича, можно будет списать на старческие чудачества последнего и продолжать топить за «мирный протест», выжидая нового «окна возможностей».

Только что-то подсказывает, что уже в ближайшее время на минских улицах обязательно должны появиться настоящие «змагары» с портретами лидера Белорусского Народного Фронта Зенона Позняка и набором любимых кричалок про «маскалей».

Заклинания европейских чиновников, что они не хотят украинского сценария для Белоруссии, мало волнуют тех, кто делает ставку на снос Лукашенко и развал Союзного государства. Они хотят повторить именно украинский сценарий.