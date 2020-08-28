«Закопали на берегу реки»: В Ногинске задержаны подозреваемые в убийстве пропавшего без вести жителя Смоленска

Пропавшего Владислава Лежнина искали с мая.

Задержание прошло в посёлке «Красный электрик» Ногинского района Московской области, где от следствия скрывались двое мужчин. Сама история началась еще в мае этого года, когда родные 24-летнего жителя Смоленска Владислава Лежнина обратились в полицию с заявлением о его пропаже.

Следующие несколько недель оперативники вместе с волонтерами прочесывали леса Смоленской области в поисках молодого человека, однако поиски не увенчались успехом. Полиция возбудила уголовное дело о возможном убийстве и стала разыскивать причастных к исчезновению парня. Спустя 3 месяца подозреваемые были задержаны.

«В ходе допроса один из задержанных 32-летний Юрий П.* сообщил оперативникам, что его товарищ, также задержанный 39-летний Александр В.*, 9 мая 2020 года ударил Владислава Лежнина тяжелым предметом по голове, в результате чего молодой человек скончался. Александр решил спрятать тело и позвал на помощь товарища Юрия. Вместе они закопали труп на берегу реки Вазуза. Сейчас полицейские обследуют берег и ищут останки убитого Владислава», - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

По имеющемся информации, сам Александр В.* от дачи объяснений отказался, сославшись на 51 статью конституции и его право не свидетельствовать против себя. С мужчинами работают следователи, они же устанавливают все детали случившегося.

Ранее kp.ru сообщала о поисках пропавшего без вести жителя Смоленска.

* - имена изменены.