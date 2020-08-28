Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус уволен с благодарностью за хорошую работу

Эту отставку ожидали. У лишившегося доверия учредителей гендиректора практически не было шансов уйти от ответственности за финансовые нарушения. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Учредители Российского антидопингового агентства Олимпийский комитет России (ОКР) и Паралимпийский комитет России решили не закрывать глаза на итоги аудиторской проверки и отправить гендиректора РУСАДА Юрия Гануса в отставку. Причиной стали многочисленные финансовые нарушения в его организации. Более того, возможно по результатам проверки аудиторов будет открыто уголовное дело. Во всяком случае учредители такую рекомендацию дали новому руководству РУСАДА.

Решение принималось в стенах Олимпийского комитета России на Лужнецкой набережной. Заседание учредителей РУСАДА немного затянулось, но никакой интриги не получилось. Решение уволить Юрия Гануса оказалось единогласным. Финансовые нарушения оказались довольно серьезными – ранее сообщалось, что в некоторых контрактах РУСАДА подписи были подделаны, найдены признаки коррупции, а также много вопросов вызывали нецелевые расходы организации. Всего было выявлено возможных нарушений на 110 млн рублей.

«Сегодня мы еще раз ознакомились с доводами и заслушали аудиторов и самого Юрия Гануса, – заявил журналистам глава ОКР Станислав Поздняков. - Олимпийский и Паралимпийский комитеты несут ответственность за надлежащие расходы средств, для нас важна прозрачность финансовой деятельности». При этом Поздняков подтвердил, что никаких претензий по основной антидопинговой деятельности к РУСАДА у учредителей нет, и даже выразил благодарность Ганусу за проделанную работу.

Эту отставку ожидали. У лишившегося доверия учредителей гендиректора практически не было шансов уйти от ответственности за финансовые нарушения. Но самым главным вопросом в этой истории остается позиция Всемирного антидопингового агентства – считается, что только ВАДА могла как-то попытаться спасти Гануса от отставки.

- Были ли у вас неофициальные консультации с ВАДА и какую реакцию вы ждете от него? – задал вопрос корреспондент «КП» главе ОКР.

- На то они и неофициальные, чтобы о них не говорить в публичном пространстве, - Поздняков в ответ косвенно подтвердил, что консультации эти скорее всего были. А заодно дал понять, что ОКР и ПКР чувствуют себя довольно уверенно в этой ситуации.

- Мы действовали в соответствии со всеми нормативными документами, уставом организации все решения полностью легитимны и соответствуют как российскому, так и международному законодательству, - подчеркнул глава ОКР.

Взаимоотношения России с ВАДА довольно давно перешли в юридическую плоскость. Напомним, в ноябре Спортивный арбитражный суд (CAS) будет решать, вступит ли в действие решение ВАДА лишить Россию участия в Олимпийских играх.

Вслед за Ганусом из РУСАДА ушла его заместитель Маргарита Пахноцкая. Исполняющим обязанности гендиректора назначен юрист РУСАДА Михаил Буханов. А в течение шести месяцев организация получит нового руководителя. В это же время будет рассмотрена возможность передачи в правоохранительные органы материалов по финансовым нарушениям в анти-допинговом агентстве