Bloomberg: льготная ипотека создает пузырь на рынке жилья в России

Сейчас рынок недвижимости подогревают покупатели, доходы которых не упали во время пандемии, и те, у кого имелись какие-то сбережения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на падение реальных доходов населения, цены на жилье в России идут вверх, отмечает агентство Bloomberg. Так, в Москве за три летних месяца стоимость новостроек в среднем выросла на 10%. Это объясняется беспрецедентными мерами государства по субсидированию ипотечных ставок.

О запуске программы льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье в марте объявил Владимир Путин. Программа призвана не только помочь россиянам улучшить жилищные условия, но и стимулировать продажи застройщиков, пострадавших в результате пандемии. И эта задача вполне можно считать выполненной. В некоторых регионах страны рост выдачи ипотечных кредитов измеряется двузначными цифрами: например, в Свердловской области в первом полугодии 2020 года выдано на 12% больше жилищных кредитов, чем за аналогичный период 2019 года. Завершается программа льготной ипотеки 1 ноября 2020 года.

Вместе с тем ипотечный бум грозит России пузырем на рынке недвижимости, считают аналитики Bloomberg. Хотя спрос растет, но площадь вводимого жилья не увеличивается. Это толкает цены вверх. А на волне льготного кредитования о приобретении квартиры задумались даже те, кому будет очень трудно расплатиться по ипотеке. Особенно с учетом неопределенной экономической ситуации во многих сферах бизнеса. В частности, об опасности неплатежей по ипотеке говорил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

Вместе с тем некоторые эксперты уверены, что повышенный спрос на жилье будет недолговечным.

- Сейчас рынок недвижимости подогревают покупатели, доходы которых не упали во время пандемии, и те, у кого имелись какие-то сбережения. Но это неустойчивая тенденция, поскольку доходы населения в целом продолжают падать, - говорит эксперт аналитического портала IRN.ru Олег Репченко.

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