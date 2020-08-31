Легенды Московского метро: Матрос с наганом принесёт удачу в финансах, студентка с книгой - в любви

Статуя собаки на станции "Площадь Революции". Знаменитому псу все трут нос на счастье ещё с советских времён. Туристы и москвичи настолько затерли статую своими прикосновениями, что краеведы даже как-то потребовали у руководства метро защитить собачку от возможного разрушения. Например, повесить табличку "Не трогать!" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва скрывает немало тайн и легенд. Особенно много их спрятано под землёй. Пассажиры Московского метро каждый день спускаются на станции, с которыми связаны городские мистические поверья и приметы.

В нашей подборке расскажем и покажем, где в подземке загадывать желания и исполнять заветные мечты.

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Матрос с наганом на станции "Площадь Революции". Фото: АГН "Москва"

По легенде удача в финансах и делах вам обеспечена, если потереть наган в руке у этой статуи. Некоторые так сильно мечтали о выгоде, что по слухам даже отпиливали и уносили оружие с собой. Видимо, чтобы уже наверняка все сбылось.

Студентка с книгой на станции "Площадь Революции". Фото: АГН "Москва"

Ещё одна волшебная статуя в том же зале. Девушки в поисках жениха трут правую туфельку бронзовой фигуры. Говорят, помогает также и тем, кто хочет избежать несчастной любви.

Скульптура партизанки на станции "Партизанская" Фото: ТАСС

Если желаете счастливых отношений с любимым человеком, то по легенде нужно назначать свидание со своей "половинкой" непременно у правой ноги статуи. Тогда вполне возможно все будет, как поётся в песне, "люди встречаются, люди влюбляются, женятся".

Фонарь в центре зала на станции "Новокузнецкая". Фото: АГН "Москва"

Среди старожилов метро ходит поверье, что стояние под этим светильником приведёт к удачной встрече или знакомству. Как говорится, не сходя с места.

Круглые панно с фигурами спортсменов на стенах станции "Динамо" Фото: Евгения ГУСЕВА

Около них загадывают желания на удачу ученики спортшкол. Например, перед важными соревнованиями. Разумеется, каждый у изображения своего вида спорта. Лыжники идут к летящему со склона гипсовому коллеге, а хоккеисты - к рвущемуся в бой нападающему с клюшкой наперевес. Говорят, даже мастера спорта и титулованные чемпионы свято чтут эту традицию.

Скульптура бездомной собаки между входом и выходом на станции "Менделеевская" Фото: Иван ВИСЛОВ

Фигуру поставили в память о погибшей уличной дворняге по кличке Мальчик. В начале 2000-х ласковый пёс жил здесь в подземном переходе. Его любили и подкармливали пассажиры метро. Теперь многие трут нос бронзовому бродяге в надежде на благосклонность судьбы.

Статуя воина с биноклем и пистолетом на станции "Бауманская" Фото: ТАСС

Студенты соседней Бауманки трут пистолет на удачу на экзамене. Видимо, идут сюда, когда уже надоело зубрить и осталась одна надежда на чудо.