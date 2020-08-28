«Жених сказал «нет», розовые платья и молодые ведущие: как изменятся свадьбы в ЗАГСах Москвы

Для сотрудников ЗАГСа смоделировали 13 нештатных ситуаций, которые могут быть во время регистрации брака. Все они были сняты в виде роликов Фото: Алиса ТИТКО

Регистрировать браки в ЗАГСах, выдавать молодоженам свидетельства и говорить «объявляю вас мужем и женой» в России начали с 1917 году. Нельзя сказать, что за 102 года ничего не изменилось в свадебной церемонии, но застой произошел. Молодежь не хочет, чтобы взрослая тетушка омрачала их регистрацию заезженными фразами о «кораблях любви» и «берегах надежды». А зрелые пары хотят, чтобы церемонию провел ведущий мужчина. Пришло время перемен.

Каблук от 7 см и никаких мини-юбок

Самое первое, что произошло в ЗАГСах – «освежили» кадры. Возрастных ведущих не уволили, но им нашли другую работу - в архиве и канцелярии. А в штат приняли молоденьких девушек. У всех высшее образование. Как правило, юридическое, филологическое. Все проходят стажировку, никого сразу не «бросают в бой» - проводить регистрации брака нужно осознано.

- Им нужно освоить приемы ораторского искусства, научиться создавать праздничную атмосферу для гостей, - говорит Ольга Чернышева, разработчик программы «Организация и проведение торжественных церемоний в органах ЗАГС города Москвы».

Девушек учат краситься, делать прически – распущенные волосы для ведущей недопустимы. Высота каблука должна быть от 7 см. Раньше ведущие должны были сами себе подбирать костюм или платье. Но никаких декольте, крупных украшений или сексуальных юбок. Сейчас появилась универсальная форма – пыльно-розовые платья ниже колена.

Самое первое, что произошло в ЗАГСах – «освежили» кадры Фото: предоставлено пресс-службой

Ведущая к тому же должна уметь решать нестандартные ситуации, которые могут возникать во время проведения церемоний. И их реально много. Вот самые распространенные:

- жених сказал «нет» (в шутку или всерьез),

- жених или невеста забыли паспорта,

- поставили подписи не в тех местах,

- кому-то из гостей стало плохо,

- рожает невеста,

- ворвался бывший жених,

- гости стали распивать алкоголь,

- заплакал ребенок,

- выключился свет или объявлена пожарная тревога.

И что делать? Раньше сотрудники ЗАГСа поступали так, как им подсказывала интуиция. Иногда это давало негативную реакцию. Сейчас же ведущих стали обучать по современной методике с использованием VR-технологий.

Ворвался бывший жених: выгонять или оставлять?

Как используются VR-технологий? Для сотрудников ЗАГСа смоделировали 13 нештатных ситуаций, которые могут быть во время регистрации брака. Все они были сняты в виде роликов. Задача обучаемого найти нужные слова и модель поведения для позитивного решения.

- Сотрудник надевает виртуальные очки, перед глазами у него молодожены с гостями – все, как в ЗАГСе. Вдруг жених и невеста поставили подписи не в тех строчках – фактически свидетельство испорчено. В интерактивном видео можно безопасно экспериментировать с разными моделями поведения, выбирать варианты действий и сравнивать последствия выбора каждого из них, - рассказывает Михаил Константинов, руководитель VR-Центра Университета Правительства Москвы.

Сотрудник надевает виртуальные очки, перед глазами у него молодожены с гостями – все, как в ЗАГСе Фото: Алиса ТИТКО

Такие курсы прошли уже более 25% ведущих свадебных церемоний в Москве.

- Нештатные ситуации бывают. Например, жених забыл паспорт. Регистрация переносится или мы просим, чтобы привезли паспорт в часы приема, и мы зарегистрируем брак, - рассказывает Алла Дмитрук, главный специалист Кутузовского отдела ЗАГС.

- То есть церемония проводиться не будет?

- Нет. Нужны паспорта.

- А если, например, отключили в ЗАГСе свет. Как тогда?

- Брак регистрировали, открывали шторы для поступления дневного света, включали лампы и в тишине регистрировали брак. Молодожены с пониманием относились, что не будет звучать свадебная музыка. Но главное – видно, где поставить подписи.

Такие курсы прошли уже более 25% ведущих свадебных церемоний в Москве Фото: Алиса ТИТКО

Новый тренд – ведущий мужчина

В столичных ЗАГСах понимают, что каждой паре нужен индивидуальный подход. Нельзя 18-летним жениху и невесте говорить те же слова, что и 40-летним.

- Именно поэтому у ведущих есть около 18 вариантов речи. Не меняются только ключевые вопросы о добровольном вступлении в брак и фразы о праве зарегистрировать – они все прописаны в законодательстве России, - говорит Ольга Чернышева, разработчик программы «Организация и проведение торжественных церемоний в органах ЗАГС города Москвы».

- А кто пишет эти речи? И как быстро понять, кому какую речь?

- Сотрудницы ЗАГСа сами пишут себе тексты. Конечно, могут немного импровизировать. Но, в целом, они видят минут за 10 пару, их гостей и быстро понимают, какой вариант применить.

Большинство ведущих – женщины. Но раз обновлять церемонии бракосочетания, то почему бы не пригласить на работу и мужчин? Так и было сделано. В штате уже около 10 человек. Все они сначала принимали заявления, помогали выносить кольца. Присматривались.

- Поначалу очень волновался вести церемонии. Репетировал дома перед зеркалом. А потом даже проводил церемонии в Белом зале мэрии Москвы, где регистрируют браки только нескольких пар в год – обычно в день Красной горки, - рассказывает Максим Некрасов, консультант Нагатинского отдела ЗАГС.

- А вы помните всех своих молодоженов?

- Нет. Не всегда могу их вспомнить. Но бывали пары, которые я поздравлял, и я же разводил. Мы же не только ведущие. Вести свадьбы каждый день сложно, поэтому работа чередуется с бумажной. Поэтому каждый день приходится видеть и свадьбы, и разводы. Понимаешь, как же ненадежны и переменчивы отношения.

Сотрудники понимают, что они должны быть одновременно юристами, психологами и артистами – такая непростая работа. И мужчины ведущие – это становится новым трендом. Особенно взрослые пары хотят, чтобы их свадьбу провел мужчина в костюме.

- Свадебные регистрации – положительные, трогательные. Но самые интересные истории, когда люди разводятся. Мужчина может сказать: «Наконец-то. Больше никогда в жизни». И думаете не придет? Через месяц. Были такие истории, - рассказывает Эдуард Гукасян, ведущий специалист Вернадского отдела ЗАГС.

Сказано

Светлана Уханева, исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы:

- До конца года мы планируем обучить около 250 человек. На этапе пилотного проекта мы обучили уже около 80 сотрудников. Программа с применением технологий виртуальной реальности – уникальная. Она разработана Университетом Правительства Москвы. Специалисты приезжали в ЗАГСы Москвы и изучали модели поведения, различные ситуации, чтобы включить их в курс обучения наших специалистов.