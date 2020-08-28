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Младший сын певицы Валерии женился на красавице Лиане

Арсений сделал маникюр перед свадьбой
Ольга ЛибгардтОльгаЛибгардт
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Сын певицы Валерии Арсений женился на своей девушке Лиане Волковой.

Сын певицы Валерии Арсений женился на своей девушке Лиане Волковой.

В конце июля младший сын певицы Валерии объявил о том, что собрался жениться. И вот не прошло и месяца, как жених и невеста дали клятвы любви и верности в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Избранницей 21-летнего Арсения Шульгина стала красавица Лиана Волкова.

Младший сын певицы Валерии теперь муж, а сама артистка - дважды свекровь. Арсений Шульгин женился на своей девушке Лиане Волковой, с которой встречался почти год. Молодой человек уже давно живет отдельно, занимается сразу несколькими успешными бизнес-проектами и полностью обеспечивает и себя, и свою возлюбленную. Пара обожает путешествовать и очень много времени проводит вместе.

На вопрос, ждут ли Валерия и Иосиф Пригожин внуков от молодоженов, продюсер ответил: "Мы не лезем в их жизнь, Арсений - очень достойный мужчина, самодостаточный. Как они захотят - пусть так и будет. Мы счастливы за них".

Помощь в организации свадьбы Арсений сразу отверг. Он слишком самостоятельный и хотел видеть отчима и маму на празднике только в качестве гостей. Парень взял все расходы на себя.

Арсений надлежащим образом подготовился к празднику. Перед важным днем он посетил мастера по мужскому маникюру, чтобы руки выглядели ухоженными.

Невеста показала фотографию с букетом и первый подарок, которым оказался презент от Филиппа Киркорова. Впереди у пары грандиозное торжество на природе вместе с друзьями и близкими.

"Не хотим отмечать свадьбу в закрытой коробке, пусть и красивой. Все пройдет на свежем воздухе, потому что лето и тепло. Нам кажется, это самый идеальный вариант", - говорили Арсений и Лиана.

Отметим, об отношениях Арсения с Лианой стало известно в конце 2019 года, когда пара попала в аварию по дороге в Санкт-Петербург. Тогда сын Валерии и его избранница получили серьезные травмы. "Лиане сделали очень тяжелую операцию на руке. Она длилась три с лишним часа. Врач сказал, что по сложности это было второе такое вмешательство в его многолетней практике. Поставили железные штифты, чтобы кости срослись... Все лечение Арсений оплачивает сам, парень самостоятельный - я о таких вещах его теперь даже не спрашиваю, хотя, думаю, суммы там немаленькие", - рассказывал Пригожин.

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