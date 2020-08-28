Расписание трансляций матчей 6 тура чемпионата РПЛ по футболу 2020/2021: на каких каналах покажут игры 29-30 августа 2020

"Спартак" дома примет тульский "Арсенал". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

29 и 30 августа пройдут 8 матчей чемпионата России по футболу 6 тура. После чего в нашем турнире наступит перерыв в сезоне на две недели - будут сыграны матчи национальных сборных. Перед перерывом будет немало интересных встреч. "Спартак" имеет шанс на сутки стать лидером Премьер-Лиги. В 18:00 в субботу начнется поединок "Спартака" и тульского "Арсенала". Прямой эфир - на канале "Матч Премьер".

А на следующий день "Локомотив" попробует сделать то, что получилось у "Динамо" три дня назад - победить питерский "Зенит". К ним в Черкизово приедет действующий чемпион России. Поединок пройдет в воскресенье, 30 августа, в 16:00 по московскому времени. Трансляция состоится на телеканале "Матч Премьер".

Финал 6 тура - это поединок двух южных клубов. В гости к "Краснодару" приедет футбольный клуб "Ростов". Встреча в столице Кубани начнется в 19:30 по московскому времени и будет показана на "Матч ТВ". Прошлая встреча этих команд в Краснодаре завершилась фантастически - проигрывая весь матч со счетом 0:2, кубанцы вырвали ничью благодаря двум голам в дополнительное время.

СПРАВКА "КП"

Расписание телетрансляций матчей 6 тура чемпионата России по футболу 2020/2021

Суббота, 29 августа

17:50 «Спартак» – «Арсенал». Комментаторы: Георгий Черданцев, Александр Неценко, телеканал Матч Премьер.

19:55 «Химки» – «Ротор». Комментаторы: Михаил Поленов, Семён Зигаев, телеканал Матч Премьер.

Воскресенье, 30 августа

13:55 «Уфа» – «Динамо». Комментатор: Артём Кочешев, телеканал Матч Премьер.

15:55 «Локомотив» – «Зенит». Комментаторы: Роман Трушечкин, Тимур Журавель, телеканал Матч Премьер.

17:55 «Ахмат» – ЦСКА. Комментаторы: Роман Нагучев, Дмитрий Жичкин, телеканал Матч Премьер

17:55 «Рубин» – «Тамбов». Комментатор: Роман Титов, телеканал Матч! Футбол 1.

19:30 «Краснодар» – «Ростов». Комментаторы: Константин Генич, Александр Неценко, телеканал Матч ТВ.

19:55 «Сочи» – «Урал». Комментатор: Артём Шмельков, телеканал Матч Премьер.