Локомотив - Зенит 30 августа 2020: прогноз на матч 6 тура чемпионата России по футболу РПЛ

"Зенит" приедет к "Локомотиву". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Питерский "Зенит" Сергея Семака в последние сезоны - не удержать. Команда с берегов Невы мощным катком проходится по последним сезонам в РПЛ, уверенно выигрывая у своих соперников. Но вот поездка в Москву на "ВТБ Арену" к столичному "Динамо" завершилась крайне неожиданно. Питерцы уступили своим соперникам 0:1. Благодаря чему "Спартак" сейчас - всего в 1 балле от питерской команды. Так что встреча с "Локомотивом" будет важна, интересна и крайне увлекательная для обеих команд.

"Локомотив" после поражения 1:3 от грозненского "Ахмата" в прошлом туре будет гореть желанием реабилитироваться за неудачу. А кто как не "Зенит" для столичной команды - отличный мотиватор на хорошую игру. Но и гости Черкизово не останутся в долгу - поражение от "Динамо" и возможность уступить лидерство "Спартаку" перед перерывом на матчи сборных должны придать бонусных сил для "Зенита". Так что битва будет знатной.

Согласно прогнозам букмекеров, шанс "Зенита" на победу в этой игре - в три раза выше, чем возможный успех москвичей. Но все может быть для "Локо" в домашней атмосфере. Поэтому можно прогнозировать ничью в этом поединке.

Прогноз на матч Локомотив - Зенит 30 августа 2020: результативная ничья.