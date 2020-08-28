В Брянске 30 августа откроется выставка "Императорский Дом Романовых. История в гравюрах"

Выставка "Императорский Дом Романовых. История в гравюрах" откроется в воскресенье, 30 августа, в Брянске.

Передвижная выставка "Императорский Дом Романовых. История в гравюрах" откроется в воскресенье, 30 августа, в Брянске.

На выставке представят уникальные гравированные портреты династии и известных деятелей того времени, а также виды дворцов и храмов Москвы и Санкт-Петербурга. Все произведения создали русские и иностранные мастера в первой половине XVIII – начале XX века.

Афиша выставки

Ранее коллекция принадлежала одному из героев Первой мировой войны Александру Сергеевичу Гершельману, эмигрировавшему потомственному дворянину.

В 2015 году дочь Гершельмана Марина Аксакова передала гравюры в дар Калужскому музею изобразительных искусств, чтобы почтить память своего родившегося в Калужской области мужа Сергея Аксакова.

Выставка создана с помощью фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергевское просветительское общество" и Министерства культуры России.

Ее открытие в областном художественном музейно-выставочном центре Брянска состоится 30 августа 2020 года в 13:50.

Выставка создана с помощью фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергевское просветительское общество" и Министерства культуры России.

Жители и гости города смогут посетить выставку до 22 сентября 2020 года.