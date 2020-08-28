ВКонтакте поделилась статистикой блокировок по языку вражды и развеяла основные мифы

На прошлой неделе ВКонтакте обновили нормы платформы — и рассказали о своей роли в борьбе с призывами преследовать или унижать людей.

За неделю по этой причине заблокировали 142 сообщества. Пробежимся по основным мифам, расскажем, что конкретно изменилось и какие паблики рискуют улететь в бан.

ВКонтакте ввела цензуру, запретила шутки и свободу слова?

Нет, нет и нет. ВКонтакте всегда была и остаётся открытой площадкой, где каждый может высказать мнение. Но есть большая разница между мнениями и травлей. С теми, кто использует ВКонтакте для преследования людей, нам не по пути.

Мы баним тех, кто явно пропагандирует идею, что представители какой-то социальной группы заслуживают, чтобы над ними издевались, их изолировали, избивали, уничтожали или сравнивали с грязью. Речь здесь не о неосторожном слове, а о сообществах и профилях, которые используются для распространения хейтспича.

Мнение:

мне не нравятся люди в жёлтых штанах, они мне неприятны

Травля и оскорбление:

людей в жёлтых штанах нужно заплевать и изгнать

И обзываться теперь нельзя?

Мы за мир, дружбу и жвачку, но здесь решать вам. Мы не баним за употребление в речи обидных слов. Если человек использует их, выражая мнение, это не язык вражды и не повод для бана.

Одно дело — если вы посмотрели футбольный матч, недовольны решениями судьи и написали про это пост. Совсем другое — если будете призывать к унижению, травле и преследованию болельщиков неприятной вам команды. Это уже совсем другая ситуация, которая может стать причиной для бана.

Мнение:

судья облажался, он нехороший человек

Травля и оскорбление:

болельщикам той команды нужно доступно объяснить, что их место не в этой стране: собираемся за стадионом и бьём

Что нужно сделать, чтобы заработать бан?

Бан — это не про какую-то случайность. Мы блокируем тех, кто систематически публикует оскорбительный контент или призывы к насилию.

Важно учитывать, что мы сначала предупреждаем админов и предлагаем им самим убрать всю травлю. Если они не прислушиваются — баним. Сообщества могут быть разблокированы после разговора с Поддержкой и обещания отказаться от враждебных выражений и травли. Но это не касается организаций и движений, которые созданы конкретно для поощрения идеологии насилия и вражды.

Каковы масштабы банов?

Пока по этой теме забанили 142 сообщества. Абсолютное большинство (120 из 142) — паблики с травлей уроженцев стран Средней Азии.

Это примеры блокировок. Мы намеренно скрыли часть названий, чтобы не продвигать ни подобного рода движения, ни способы их преследований и оскорблений:

Пример опроса с оскорблениями

Вдобавок запись сопровождалась картинкой «хорошо, что я человек, а не [название пола]»

Кажется, был скриншот, что человека забанили за голос в опросе. Это правда?

Бан был не за голос в опросе, а за создание самого опроса с жёстким религиозным оскорблением. Помимо этого опроса вся страница пользователя была посвящена оскорблению всех и вся. Но поначалу мы ошибочно указали в интерфейсе и при общении в Поддержке, что причина блокировки — участие в опросе. Это уже исправили.

А в сообщениях тоже хейтспич ищете?

Нет, у модерации нет к ним доступа. При этом если кто-то из ваших собеседников отправит жалобу на полученное от вас сообщение — тогда модераторы увидят именно это сообщение. Это нужно, чтобы рассмотреть жалобу.

Вдобавок уже много лет работает автоматическая система, которая не позволяет делиться запрещённым контентом. Например, картинками и видео с опасным содержимым — призывами к суициду или насилию. Она может автоматически удалить их, независимо от того, куда вы пытались это загрузить.

Вы топите за какую-то сторону или что-то навязываете?

ВКонтакте не «топит» за какие-то идеи, мы предоставляем площадку для общения и обсуждений. Но мы не позволим использовать профили или сообщества для травли и прославления насилия. Совершенно неважно, кто именно распространяет враждебные высказывания — мужчины, женщины, сторонники или противники чего-либо — хейтспичу не место на нашей платформе.

А что ещё, помимо хейтспича, под запретом на платформе?

Всякая мерзость — от спама до призывов к суициду. Более-менее лаконично информация о нормах платформы собрана в Центре безопасности.